Канада заморозила российские активы и имущество на $320 млн

По данным ведомства, в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов ($94,6 млн).
Также прекращены транзакции на 290,7 млн канадских долларов (около $225 млн), в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах по России.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил российские активы на €13,8 млрд.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.