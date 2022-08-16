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Канада заморозила российские активы и имущество на $320 млн

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В Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов ($94,6 млн)
В Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов ($94,6 млн)
Фото: depositphotos.com

С 24 февраля по 9 августа в Канаде заблокировали российские активы на сумму почти $320 млн. Об этом заявила 15 августа пресс-служба Королевской канадской конной полиции.

По данным ведомства, в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов ($94,6 млн).

Также прекращены транзакции на 290,7 млн канадских долларов (около $225 млн), в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах по России.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

12 июля еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюз заморозил российские активы на €13,8 млрд.

Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Канада, война, война России против Украины, активы
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