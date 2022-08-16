Канада заморозила российские активы и имущество на $320 млн

В Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов ($94,6 млн) Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов ($94,6 млн).

Также прекращены транзакции на 290,7 млн канадских долларов (около $225 млн), в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах по России.