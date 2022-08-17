В Украине арестовали активы очередного российского предприятия

"По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и недвижимость предприятия – одного из крупнейших производителей полуфабрикатов на территории Украины", – говорится в сообщении.
По данным следствия, предприятие, бенефициарным собственником которого является гражданин РФ, осуществляя свою деятельность на территории Украины, в течение 2019–2021 годов уклонилось от уплаты налогов на 150 млн грн.
Общая сумма арестованных активов составляет более 350 млн грн. В настоящее время решается вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.
По состоянию на начало июля украинские суды в рамках разных уголовных производств уже арестовали российские и белорусские активы на сумму не менее 33 млрд грн, сообщала тогдашний генеральный прокурор Ирина Венедиктова.