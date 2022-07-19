Суд арестовал имущество российского миллионера в Украине на 400 млн грн – БЭБ

Суд арестовал недвижимость миллионера, несмотря на его попытки сохранить активы с помощью фиктивных сделок, заявили в БЭБ Фото: depositphotos.com

Сотрудники ведомства установили, что российский бизнесмен владеет имуществом в разных городах Украины через офшорные компании. Он также, по данным БЭБ, пытался избежать санкций с помощью фиктивных сделок по выводу активов из собственности.

"Постановлениями следственного судьи арестована недвижимость: заведение общественного питания, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общепита. Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило со ссылкой на собственный источник, что речь предположительно идет об активах холдинга Bulldozer Group, руководящим партнером которого является российский ресторатор Александр Орлов. На запрос агентства на момент публикации компания не ответила. В марте Bulldozer Group Ukraine заявила о прекращении работы команды под эгидой российского холдинга. "Каждый украинский ресторан, созданный нашей командой в Украине, сохранит свою концепцию и название. Мы оставляем за собой право на эти рестораны", – говорилось в заявлении. Среди украинских активов компании: сеть ресторанов Queen, Virgin Izakaya Bar, Eshak и другие, а также загородный комплекс Queen Country Club.