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Суд арестовал имущество российского миллионера в Украине на 400 млн грн – БЭБ

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Суд арестовал недвижимость миллионера, несмотря на его попытки сохранить активы с помощью фиктивных сделок, заявили в БЭБ
Суд арестовал недвижимость миллионера, несмотря на его попытки сохранить активы с помощью фиктивных сделок, заявили в БЭБ
Фото: depositphotos.com

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) инициировало арест имущества российского миллионера, владеющего в Украине сетью развлекательных заведений и ресторанов, на 400 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ 18 июля.

Сотрудники ведомства установили, что российский бизнесмен владеет имуществом в разных городах Украины через офшорные компании. Он также, по данным БЭБ, пытался избежать санкций с помощью фиктивных сделок по выводу активов из собственности.

"Постановлениями следственного судьи арестована недвижимость: заведение общественного питания, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общепита. Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

Агентство "Интерфакс-Украина" сообщило со ссылкой на собственный источник, что речь предположительно идет об активах холдинга Bulldozer Group, руководящим партнером которого является российский ресторатор Александр Орлов. На запрос агентства на момент публикации компания не ответила.

В марте Bulldozer Group Ukraine заявила о прекращении работы команды под эгидой российского холдинга. "Каждый украинский ресторан, созданный нашей командой в Украине, сохранит свою концепцию и название. Мы оставляем за собой право на эти рестораны", – говорилось в заявлении. Среди украинских активов компании: сеть ресторанов Queen, Virgin Izakaya Bar, Eshak и другие, а также загородный комплекс Queen Country Club.

Контекст:

Украинские суды в рамках разных уголовных производств уже арестовали российские и белорусские активы на сумму не менее 33 млрд грн, сообщала генеральный прокурор Ирина Венедиктова в начале июля.

Теги: санкции, бизнес, арест, ресторан, миллионер, активы, имущество, ресторатор, суд, Бюро экономической безопасности, бизнесмен
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