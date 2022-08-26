ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ и Нацполиция призвали хасидов воздержаться от поездки в Умань в связи с возможными провокациями России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сотни хасидов уже прибыли в Умань, сообщала мэр
Сотни хасидов уже прибыли в Умань, сообщала мэр
Фото: ЕРА (архив)

Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины призвали хасидов воздержаться в нынешнем году от своего традиционного визита в Умань Черкасской области, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана. Обращение опубликовано 26 августа на сайте СБУ.

"СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош а-Шана. Такое решение принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти", – говорится в сообщении.

Рекомендацию объясняют "высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины".

"Правоохранители тщательно проверяют имеющуюся информацию, касающуюся возможных угроз пребывания паломников в нашем государстве, для своевременного комплексного реагирования. Особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих", – объяснили в СБУ.

Спецслужба подчеркивает, что на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, а район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

"В то же время, несмотря на все меры безопасности, Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для осуществления провокаций. Поэтому, учитывая вышеупомянутую информацию, просим воздержаться от поездки в Украину. А те, кто все же решится совершить паломничество, должны неукоснительно соблюдать требования режимных мер (комендантский час, реагирование на сигналы воздушной тревоги), а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов. Только так можно минимизировать существующие риски для верующих в этот важный для еврейского народа праздник", – отметили в СБУ.

16 августа мэр Умани Ирина Плетнева сообщала, что, несмотря на войну, около 300 хасидов приехали в город на иудейский новый год, который в 2022 году отмечается 25–27 сентября.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. Пик прибытия наблюдается обычно за несколько дней до начала праздника.

Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не пропустит иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: СБУ, Израиль, Умань, праздники, провокации, угрозы, туристы, хасиды, Рош а-Шана, правоохранители, обстрелы, спецслужбы, безопасность, Национальная полиция, визит, Нацполиция, Служба безопасности Украины, обращение, паломничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
Аффлек озвучил причину расставания с Лопес 19 лет назад накануне свадьбы
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Тонко", "Троллинг 80-го уровня". Посол Симмонс назвала хлопок своей новой привязанностью
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
"Он милый", "Хочет остаться с тобой". Наталья Кличко показала поджидающий ее дома "приятный сюрприз"
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  "Коли закінчаться війни". Джамала и рэпер Freel вместе записали песню, которую посвятили свободным, непобедимым украинцам. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
  "Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
  "А кто папа?" Тина Кароль намекнула, что ее сын не похож на своего отца
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
Бурмака о папе римском: Наши сердца уже не с ним. Какой же он папа сердец, если в них плюнул?! Это дорога в ад. Нельзя нравиться всем
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (114888)
2
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото (38828)
3
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (34956)
4
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (34296)
5
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (30875)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (30264)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (26651)
8
"С короткими гораздо легче". Мендель обрезала длинные волосы. Фото до и после (19210)
 
 
 
 