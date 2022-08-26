СБУ и Нацполиция призвали хасидов воздержаться от поездки в Умань в связи с возможными провокациями России

"СБУ и Национальная полиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош а-Шана. Такое решение принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти", – говорится в сообщении.

Рекомендацию объясняют "высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины".

"Правоохранители тщательно проверяют имеющуюся информацию, касающуюся возможных угроз пребывания паломников в нашем государстве, для своевременного комплексного реагирования. Особое внимание сосредоточено на антитеррористической защищенности объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих", – объяснили в СБУ.

Спецслужба подчеркивает, что на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, а район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

"В то же время, несмотря на все меры безопасности, Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для осуществления провокаций. Поэтому, учитывая вышеупомянутую информацию, просим воздержаться от поездки в Украину. А те, кто все же решится совершить паломничество, должны неукоснительно соблюдать требования режимных мер (комендантский час, реагирование на сигналы воздушной тревоги), а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов. Только так можно минимизировать существующие риски для верующих в этот важный для еврейского народа праздник", – отметили в СБУ.

16 августа мэр Умани Ирина Плетнева сообщала, что, несмотря на войну, около 300 хасидов приехали в город на иудейский новый год, который в 2022 году отмечается 25–27 сентября.