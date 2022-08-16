"Ни копейки". Несмотря на запрет, хасиды прибывают в Умань, но не платят туристический сбор – мэр

В Умани налог является самым большим в Украине – 300 грн в сутки с человека Фото: ЕРА

По ее словам, в этом году в городе вступил в силу туристический сбор, но приехавшие еще не начали его оплачивать.

"Пока за этот год – ни копейки. Они должны платить, но до 15 августа ни один паломник не заплатил", – рассказала Плетнева.

УНН отмечает, что в Умани налог является самым большим в Украине – 300 грн в сутки с человека. Инициатором его введения был нардеп Антон Яценко, избранный в Раду от округа №200 Черкасской области. По его расчетам, уже в первый год бюджет районного центра должен был пополниться на 4 млн грн.