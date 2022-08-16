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"Ни копейки". Несмотря на запрет, хасиды прибывают в Умань, но не платят туристический сбор – мэр

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В Умани налог является самым большим в Украине 300 грн в сутки с человека
В Умани налог является самым большим в Украине – 300 грн в сутки с человека
Фото: ЕРА

Несмотря на войну, около 300 хасидов приехали в Умань (Черкасская область) на иудейский новый год Рош а-Шана, который в 2022 году отмечается 25–27 сентября. Об этом рассказала мэр города Ирина Плетнева, сообщает УНН.

По ее словам, в этом году в городе вступил в силу туристический сбор, но приехавшие еще не начали его оплачивать.

"Пока за этот год – ни копейки. Они должны платить, но до 15 августа ни один паломник не заплатил", – рассказала Плетнева.

УНН отмечает, что в Умани налог является самым большим в Украине – 300 грн в сутки с человека. Инициатором его введения был нардеп Антон Яценко, избранный в Раду от округа №200 Черкасской области. По его расчетам, уже в первый год бюджет районного центра должен был пополниться на 4 млн грн.

Контекст:

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. Пик прибытия наблюдается обычно за несколько дней до начала праздника.

Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не пропустит иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.

20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.

Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".

Теги: Умань, туризм, Черкасская область, хасиды, Рош а-Шана, война России против Украины, Антон Яценко, Ирина Плетнева, иудаизм
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