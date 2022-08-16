"Ни копейки". Несмотря на запрет, хасиды прибывают в Умань, но не платят туристический сбор – мэр

По ее словам, в этом году в городе вступил в силу туристический сбор, но приехавшие еще не начали его оплачивать.
"Пока за этот год – ни копейки. Они должны платить, но до 15 августа ни один паломник не заплатил", – рассказала Плетнева.
УНН отмечает, что в Умани налог является самым большим в Украине – 300 грн в сутки с человека. Инициатором его введения был нардеп Антон Яценко, избранный в Раду от округа №200 Черкасской области. По его расчетам, уже в первый год бюджет районного центра должен был пополниться на 4 млн грн.
Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош а-Шана прибывают хасиды со всего мира. Пик прибытия наблюдается обычно за несколько дней до начала праздника.
Посольство Украины в Израиле сообщало, что в этом году из-за войны Украина не пропустит иностранных туристов в страну и не сможет осенью принять паломников, так как не в состоянии гарантировать их безопасность.
20 июля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук пояснял в комментарии изданию "Курсор", что официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.
Посол Израиля Михаэль Бродский 22 июля утверждал, что, несмотря на войну, многие израильские паломники планируют приехать в Умань. В то же время МИД Израиля 26 июля призвал израильских граждан воздержаться от посещения Украины, "включая Умань и окрестности".