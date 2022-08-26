СБУ объявила о подозрении секретарю Совбеза Чечни – он командовал кадыровцами в Луганской области

СБУ заявляет, что располагает безоговорочными доказательствами преступлений, совершенных Алаудиновым против основ национальной безопасности Украины. Следователи СБУ объявили Алаудинову о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц).

По данным СБУ, весной 2022 года Алаудинов находился в зоне боевых действий на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и отдавал приказы подразделению армии РФ "Ахмат".

"В результате эти населенные пункты Луганской области были оккупированы врагом по принципу "выжженной земли": полностью разрушенная инфраструктура, тысячи погибших и пострадавших мирных жителей, десятки тысяч человек остались без крова", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что Кремль оценил действия чеченского командира, присвоив ему звезду Героя России, а фейковое правительство так называемой "ЛНР" "удостоило его звания "героя ЛНР".

Кадыров также отметил соратника продвижением по службе, назначив его секретарем Совбеза Чеченской Республики.

СБУ продолжает следствие по другим возможным эпизодам преступлений фигуранта во время боевых действий против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)