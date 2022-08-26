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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ объявила о подозрении секретарю Совбеза Чечни – он командовал кадыровцами в Луганской области

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Алаудинов руководил отрядом "Ахмат" на Донбассе
Алаудинов руководил отрядом "Ахмат" на Донбассе
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины объявила о подозрении секретарю Совета безопасности Чеченской Республики РФ Апти Алаудинову, сообщил пресс-центр СБУ 25 августа. По данным спецслужбы, он лично руководил подразделением захватчиков в Луганской области в марте – апреле этого года.

СБУ заявляет, что располагает безоговорочными доказательствами преступлений, совершенных Алаудиновым против основ национальной безопасности Украины. Следователи СБУ объявили Алаудинову о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц).

По данным СБУ, весной 2022 года Алаудинов находился в зоне боевых действий на территории городов Рубежное, Кременная, Северодонецк и отдавал приказы подразделению армии РФ "Ахмат".

"В результате эти населенные пункты Луганской области были оккупированы врагом по принципу "выжженной земли": полностью разрушенная инфраструктура, тысячи погибших и пострадавших мирных жителей, десятки тысяч человек остались без крова", – говорится в сообщении. 

В СБУ отметили, что Кремль оценил действия чеченского командира, присвоив ему звезду Героя России, а фейковое правительство так называемой "ЛНР" "удостоило его звания "героя ЛНР".

Кадыров также отметил соратника продвижением по службе, назначив его секретарем Совбеза Чеченской Республики.

СБУ продолжает следствие по другим возможным эпизодам преступлений фигуранта во время боевых действий против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Алаудинов с 2011-го по 2021 год занимал должность замминистра внутренних дел  – начальника полиции Чеченской Республики. Против него ввели санкции Великобритания и США за преследования, пытки и другие нарушения прав ЛГБТ в Чечне. 

Был уволен, по данным "Коммерсанта", в марте 2021 года. 

После этого российские СМИ называли его помощником главы Чечни по силовому блоку и "правой рукой Кадырова". Сам глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя бои на Донбассе в 2022 году, называл Алаудинова "ответственным за луганское направление"

21 июля 2022 года Кадыров назначил Алаудинова секретарем Совета безопасности Чеченской Республики.

Теги: СБУ, Луганская область, Чечня, Рамзан Кадыров, Северодонецк, Рубежное, война России против Украины, Кременная, подозрение, Служба безопасности Украины
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