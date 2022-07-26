В Чечне у безработных мужчин требуют объяснений, почему они не идут в силовые структуры или в армию РФ – СМИ

На спине чеченских силовиков были надписи: "На Киев" Скриншот: kavkazr.com

"Такая аудиозапись рассылается жителям республики. [...] На аудио женский голос говорит на чеченском о необходимости "срочного заполнения анкеты на неработающих мужчин в возрасте от 21 до 49 лет". Утверждается, что каждый должен объяснить свой отказ или наоборот – заявить о готовности и расписаться в заранее подготовленных бланках", – рассказали журналисты.

По их данным, жители Чечни с инвалидностью обязаны предоставить свои удостоверения, а собрать информацию нужно было до утра 25 июля.

"Кавказ.Реалии" пишут, что глава Чечни Рамзан Кадыров отправляет на войну против Украины батальоны из "добровольцев" из этой республики, а, поскольку "добровольцев" недостаточно, в эти батальоны перевели силовиков.

В связи с недостатком штата силовых ведомств гражданам туда предлагают устроиться "бесплатно" – в то время как "в республике распространена практика платить за получение работы в правоохранительных органах", объяснили журналисты.

Проект "Кавказ.Реалии" опубликовал кадры, на которых зафиксировано, что на спине чеченских силовиков написано: "На Киев".