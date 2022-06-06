"Пришлось по всем войнам меня мордой поелозить". Бабченко рассказал о своем пути "от солдата захватнической войны в Чечне до русофоба"

"Я сам наполовину, может на 40%, русский. Но у меня путь от солдата захватнической войны в Чечне, которым я был в 18 лет, до того русофоба, которым я являюсь сейчас, занял 15–20 лет. Это происходило пошагово. Страна, которая когда-то была моей, вбивала мне мозги войнами. В первой чеченской войне я ничего не соображал – что там от меня можно было требовать в 18 лет, я не понимаю. Я приехал, [большими] глазами на все посмотрел и начал понимать, что это одно сплошное преступление. Так, блин, нельзя", – подчеркнул Бабченко.

По его словам, в ходе второй чеченской кампании он стал "задавать вопросы", из-за чего его досрочно "выкинули" из армии.

"[Во время войны] в Грузии я начал понимать практически все. А окончательную точку поставил 2014 год. Мне тогда было 35 лет. То есть пришлось по всем войнам меня мордой поелозить, чтобы все понять", – отметил Бабченко.

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