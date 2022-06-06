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"Пришлось по всем войнам меня мордой поелозить". Бабченко рассказал о своем пути "от солдата захватнической войны в Чечне до русофоба"

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Бабченко: Окончательную точку поставил 2014 год
Бабченко: Окончательную точку поставил 2014 год
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, как стал "русофобом".

"Я сам наполовину, может на 40%, русский. Но у меня путь от солдата захватнической войны в Чечне, которым я был в 18 лет, до того русофоба, которым я являюсь сейчас, занял 15–20 лет. Это происходило пошагово. Страна, которая когда-то была моей, вбивала мне мозги войнами. В первой чеченской войне я ничего не соображал – что там от меня можно было требовать в 18 лет, я не понимаю. Я приехал, [большими] глазами на все посмотрел и начал понимать, что это одно сплошное преступление. Так, блин, нельзя", – подчеркнул Бабченко.

По его словам, в ходе второй чеченской кампании он стал "задавать вопросы", из-за чего его досрочно "выкинули" из армии.

"[Во время войны] в Грузии я начал понимать практически все. А окончательную точку поставил 2014 год. Мне тогда было 35 лет. То есть пришлось по всем войнам меня мордой поелозить, чтобы все понять", – отметил Бабченко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В 2000-х Бабченко работал военным корреспондентом в ряде российских СМИ – в "Московском комсомольце", на НТВ, "Первом канале", в "Новой газете".

В феврале 2017 года Бабченко уехал из РФ. По его словам, он принял решение покинуть Россию после получения информации, что "товарищи" решают, заводить ли на него уголовное дело и сажать. Журналист некоторое время находился в Чехии, а летом 2017 года с семьей переехал в Украину. Он вел авторскую программу на крымскотатарском телеканале ATR.

29 мая 2018 года появилась информация, что в журналиста Бабченко стреляли в подъезде его дома в Киеве. Он якобы умер в машине "скорой". В полиции сообщили, что убийца журналиста – профессиональный киллер. 30 мая стало известно, что убийство журналиста было инсценировкой в рамках спецоперации СБУ.

В 2019 году Бабченко уехал из Украины в Израиль. Позже он покинул и Израиль, нынешнюю страну проживания журналист не называет.

В России Бабченко внесен в список террористов и экстремистов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, война, Аркадий Бабченко, Алеся Бацман
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