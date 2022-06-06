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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бабченко: У россиян мотивация простая: "Чего-то хохлы развы…бывались, надо им вломить"

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Бабченко: Ни у Украины, ни у России ресурсы пока не заканчиваются
Бабченко: Ни у Украины, ни у России ресурсы пока не заканчиваются
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Рядовым россиянам не нужно много аргументов, чтобы поддерживать войну против Украины. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко.

"Все чего-то носились с переговорами, а я не мог понять, почему все с ними носятся. Но война решается на поле боя. Есть два варианта окончания войны. Первый вариант – это когда одна из сторон не может воевать, не может продолжать вести боевые действия, это вариант финской войны. Финляндия за три месяца навалила 150 тыс. советских красноармейцев и командиров. Украина сейчас заявляет о [более] 30 тыс., я думаю, наверное, все-таки немного меньше, но Финляндия в любом случае навалила в пять раз больше. Но через три месяца у нее закончились ресурсы и она вынуждена была подписать мир. Это пока не наш вариант. Ни у Украины, ни у России ресурсы пока не заканчиваются. Украину подпитывает Запад, у России пока своих хватает, обе стороны мотивированы вполне", – отметил Бабченко.

По его словам, мнение, что россияне не мотивированы и деморализованы, не соответствует действительности.

"Простейшим сложная мотивация не нужна, простейшим достаточно простейшей мотивации. Простейшая мотивация у них одна: "Чего-то хохлы развы…бывались, надо им вломить звездянок". Это у них срабатывает, этого достаточно. Поэтому обе стороны пока мотивированы, значит, нас будет ждать второй вариант: паритет сил, когда ни одна из сторон не сможет нанести значительного ущерба противнику и продвинуться в каком-то направлении. Это, я думаю, наступит уже скоро. Дальше, возможно, я надеюсь на это, будет превалирование сил ВСУ над вооруженными силами России, но пока все-таки я бы поставил это под вопрос. Так что ждем паритета, ждем, пока никто никуда не сможет продвинуться, и будем смотреть, куда кто будет плясать от этой печки уже", – сказал Бабченко.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Аркадий Бабченко, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины
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