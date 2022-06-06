Бабченко: У россиян мотивация простая: "Чего-то хохлы развы…бывались, надо им вломить"

"Все чего-то носились с переговорами, а я не мог понять, почему все с ними носятся. Но война решается на поле боя. Есть два варианта окончания войны. Первый вариант – это когда одна из сторон не может воевать, не может продолжать вести боевые действия, это вариант финской войны. Финляндия за три месяца навалила 150 тыс. советских красноармейцев и командиров. Украина сейчас заявляет о [более] 30 тыс., я думаю, наверное, все-таки немного меньше, но Финляндия в любом случае навалила в пять раз больше. Но через три месяца у нее закончились ресурсы и она вынуждена была подписать мир. Это пока не наш вариант. Ни у Украины, ни у России ресурсы пока не заканчиваются. Украину подпитывает Запад, у России пока своих хватает, обе стороны мотивированы вполне", – отметил Бабченко.

По его словам, мнение, что россияне не мотивированы и деморализованы, не соответствует действительности.

"Простейшим сложная мотивация не нужна, простейшим достаточно простейшей мотивации. Простейшая мотивация у них одна: "Чего-то хохлы развы…бывались, надо им вломить звездянок". Это у них срабатывает, этого достаточно. Поэтому обе стороны пока мотивированы, значит, нас будет ждать второй вариант: паритет сил, когда ни одна из сторон не сможет нанести значительного ущерба противнику и продвинуться в каком-то направлении. Это, я думаю, наступит уже скоро. Дальше, возможно, я надеюсь на это, будет превалирование сил ВСУ над вооруженными силами России, но пока все-таки я бы поставил это под вопрос. Так что ждем паритета, ждем, пока никто никуда не сможет продвинуться, и будем смотреть, куда кто будет плясать от этой печки уже", – сказал Бабченко.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)