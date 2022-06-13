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Российский военный рассказал, что его сослуживцы и в Чечне могли стрелять в мирных жителей, как в Украине

Алибеков: В любой ситуации есть выбор
Алибеков: В любой ситуации есть выбор
Скриншот: Дикий десантник. / YouTube

У российских военных, которых отправили на войну в Украину, всегда есть выбор не убивать людей. Об этом в опубликованном 9 июня интервью проекту "Кавказ.Реалии" заявил бывший военнослужащий Черноморского флота РФ, экс-спецназовец из Новороссийска Асхабали Алибеков.

"Командир приказывает: "Иди и убивай". Они говорят: ты обязан, ты должен выполнить приказ. Кому должен? Родине. Но приказывает не родина, не старики и дети, которыми они прикрываются, а конкретный командир. Военным вбивается рабское послушание перед начальством, в них убивают личность, они становятся послушной бездумной машиной. Но в любой ситуации есть выбор", – сказал он.

Россиянин рассказал, как во время войны в Чечне, в которой он участвовал, "солдаты поймали мирного жителя, старика и хотели его застрелить, выдав за боевика".

"Я схватился за автомат, говорю: "Если его тронете, открою огонь". И его отпустили. И сегодня у военных есть выбор – идти убивать, выполняя чужой приказ, или остаться человеком, честным перед самим собой. Опасен же не тот, кто приказывает, опасен тот, кто выполняет этот приказ, кто нажимает на спусковой крючок или запускает ракету. Они их руками убивают. Если бы напали на нашу страну, был бы другой разговор. Сейчас ситуация иная", – объяснил Алибеков.

Он считает, что "если отдают преступный приказ – лучше сесть в тюрьму".

"Не нужно бояться подать рапорт об отставке, командование ничего тебе сделать не сможет. Даже если в худшем случае окажешься в тюрьме, там тоже люди живут: четыре стены и три раза в день кормят. Конечно, это испытание. Но если ты считаешь себя мужчиной и воином, ты можешь уйти достойно, а не быть рабом, не служить человеку, которого будет судить Гаагский трибунал. А его рано или поздно будут судить", – заявил Алибеков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О случаях жестокого отношения к мирным жителям в Чечне во время войны в этой республике главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказывал и служивший в Чечне ныне оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченкокогда он не дал российским военным расстрелять человека, который шел мимо блокпоста и его якобы как шпиона привязали на ночь к дереву, и когда в Грозном расстрелять из автомата уходящих из города женщин с белыми флагами собирался "добрый парень" из росармии Вася Сапожник.

Контекст:

По фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами во время открытого вторжения в Украину, открыты тысячи уголовных производств. Среди этих преступлений – издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан. Нацполиция получила от украинцев порядка 2 млн сообщений о противоправных действиях россиян.

Украинские власти заявили, что будут добиваться привлечения РФ к ответственности за военные преступления. Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Теги: Россия, война, тюрьма, военные, Гаагский трибунал, вторжение, война России против Украины, трибунал, военнослужащий, насилие, мужчины
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