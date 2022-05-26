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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не откажется от зверств и насилия, пока Запад не поможет Украине победить – американский посол в ОБСЕ

Майкл Карпентер: Получение Россией контроля над новыми участками украинской территории только разжигает аппетит Кремля
Майкл Карпентер: Получение Россией контроля над новыми участками украинской территории только разжигает аппетит Кремля
Фото: osce.usmission.gov

Жестокость и насилие на войне санкционированы Кремлем и продолжаться, пока Запад не поможет Украине победить. Об этом 26 мая заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, текст его выступления на заседании постоянного совета ОБСЕ публикует сайт организации.

По словам Карпентера, за три месяца войны мир убедился в варварстве и беззаконии действий РФ и в том, какой она видит свою победу.

"Будет больше фильтрационных лагерей, больше насильственно перемещенных людей, больше казней, пыток, изнасилований и грабежей", – сказал посол.

В итоге кампании Кремль планирует устроить фиктивный референдум или поручить одной из своих марионеток обратиться непосредственно в Москву с просьбой об аннексии, считает он.

"Результат будет одинаковым в любом случае. Те, кто задумал эту войну, хотят только одного – остаться у власти навсегда, пользуясь неограниченной властью и полной безнаказанностью", – отметил дипломат.

Карпентер указал, что на фоне происходящего ужаса невозможно "сохранить лицо" Президенту РФ Владимиру Путину, как того хотят некоторые лидеры.

"Получение Россией контроля над новыми участками украинской территории только разжигает аппетит Кремля к завоеванию новых земель и, следовательно, приводит к большей жестокости. Пока Кремль сохраняет контроль над частями Украины, он будет использовать эти территории в качестве плацдарма для проведения дополнительных атак и завоевания новых территорий, оставляя за собой растущий след разрушений и зверств", – сказал представитель США в ОБСЕ.

Контекст:

По данным Национальной полиции Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан. Задержано более 750 вероятных диверсантов. Всего Нацполиция получила от украинцев около 2 млн сообщений о противоправных действиях россиян.

Теги: Россия, США, ОБСЕ, оккупация, жертвы, война России против Украины
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