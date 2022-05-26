Россия не откажется от зверств и насилия, пока Запад не поможет Украине победить – американский посол в ОБСЕ

По словам Карпентера, за три месяца войны мир убедился в варварстве и беззаконии действий РФ и в том, какой она видит свою победу.

"Будет больше фильтрационных лагерей, больше насильственно перемещенных людей, больше казней, пыток, изнасилований и грабежей", – сказал посол.

В итоге кампании Кремль планирует устроить фиктивный референдум или поручить одной из своих марионеток обратиться непосредственно в Москву с просьбой об аннексии, считает он.

"Результат будет одинаковым в любом случае. Те, кто задумал эту войну, хотят только одного – остаться у власти навсегда, пользуясь неограниченной властью и полной безнаказанностью", – отметил дипломат.

Карпентер указал, что на фоне происходящего ужаса невозможно "сохранить лицо" Президенту РФ Владимиру Путину, как того хотят некоторые лидеры.

"Получение Россией контроля над новыми участками украинской территории только разжигает аппетит Кремля к завоеванию новых земель и, следовательно, приводит к большей жестокости. Пока Кремль сохраняет контроль над частями Украины, он будет использовать эти территории в качестве плацдарма для проведения дополнительных атак и завоевания новых территорий, оставляя за собой растущий след разрушений и зверств", – сказал представитель США в ОБСЕ.