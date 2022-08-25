СБУ обезвредила агентов России, которые в первые дни войны координировали наступление войск РФ на Киев

После разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы. Ими оказались жители столицы в возрасте 35–45 лет.
Главным менеджером была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в РФ. Женщина сформировала агентурную сеть и перешла в режим ожидания дальнейших указаний.
За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась в информационном поле и начала разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации.
В частности, создавались паблики, аккаунты, каналы и сообщества, широко тиражировавшие антиукраинские фейки, глорифицировавшие "русский мир" и призывавшие к захвату государственной власти в Украине.
Накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно:
Агентура оперативно приступила к сбору данных по районам. Подробные отчеты, фото и геолокация объектов пересылались через мессенджеры на телефонные номера российских мобильных операторов.
В настоящее время организаторам сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
Одному из членов группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса.
Кроме того, в суд направлен обвинительный акт в отношении еще одного агента по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).