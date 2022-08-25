СБУ обезвредила агентов России, которые в первые дни войны координировали наступление войск РФ на Киев

После разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы. Ими оказались жители столицы в возрасте 35–45 лет.

Главным менеджером была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в РФ. Женщина сформировала агентурную сеть и перешла в режим ожидания дальнейших указаний.

За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась в информационном поле и начала разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации.

В частности, создавались паблики, аккаунты, каналы и сообщества, широко тиражировавшие антиукраинские фейки, глорифицировавшие "русский мир" и призывавшие к захвату государственной власти в Украине.

Накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно:

дислокация/перемещение военнослужащих и техники ВСУ;

состояние защищенности военных объектов;

гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения.

Агентура оперативно приступила к сбору данных по районам. Подробные отчеты, фото и геолокация объектов пересылались через мессенджеры на телефонные номера российских мобильных операторов.

В настоящее время организаторам сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 2. ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины).

Одному из членов группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса.

Кроме того, в суд направлен обвинительный акт в отношении еще одного агента по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).