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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ обезвредила агентов России, которые в первые дни войны координировали наступление войск РФ на Киев

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СБУ сообщила о подозрении нескольким членам агентурной сети
СБУ сообщила о подозрении нескольким членам агентурной сети
Фото: depositphotos.com

Контрразведчики СБУ разоблачили агентурную сеть спецслужб России, которая передавала российским военным данные о дислокации и численности украинских сил обороны накануне 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

После разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы. Ими оказались жители столицы в возрасте 35–45 лет.

Главным менеджером была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в РФ. Женщина сформировала агентурную сеть и перешла в режим ожидания дальнейших указаний.

За несколько месяцев до вторжения агентура активизировалась в информационном поле и  начала разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации.

В частности, создавались паблики, аккаунты, каналы и сообщества, широко тиражировавшие антиукраинские фейки, глорифицировавшие "русский мир" и призывавшие к захвату государственной власти в Украине.

Накануне 24 февраля женщина получила указание собрать разведданные об объектах и обороне Киева, а именно:

  • дислокация/перемещение военнослужащих и техники ВСУ;
  • состояние защищенности военных объектов;
  • гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения.

Агентура оперативно приступила к сбору данных по районам. Подробные отчеты, фото и геолокация объектов пересылались через мессенджеры на телефонные номера российских мобильных операторов.

В настоящее время организаторам сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 2. ст. 111 (государственная измена);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины).

Одному из членов группы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса.

Кроме того, в суд направлен обвинительный акт в отношении еще одного агента по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0BbCd4QUrCLfJkvephFWqAaXfXqpNqfUG4F6KHM5mv8WX6xpEGRzBeVvoo5znAD8ml

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СБУ, война, ФСБ, госизмена, война России против Украины
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