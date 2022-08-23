СБУ заблокировала криптовалютный кошелек российского "волонтера", который собирал деньги для оккупантов

СБУ установила, что значительную часть пожертвований подозреваемый направлял на покупку военного снаряжения боевикам "ЛНР" и "ДНР" Фото: depositphotos.com

"Этот человек называет себя "волонтером" и с начала полномасштабного вторжения России собирает деньги на нужды армии захватчиков. К моменту блокировки на счету россиянина накопилось более 800 тыс. в гривневом эквиваленте. Сейчас эти средства арестованы и решается вопрос об их отслеживании и выводе в украинскую юрисдикцию", – говорится в сообщении.

Как отметили в спецслужбе, арест удалось реализовать благодаря доказательной базе, собранной следователями СБУ, и содействию иностранных криптокомпаний.

Установлено, что значительную часть пожертвований подозреваемый направлял на покупку военного снаряжения боевикам террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

"С начала широкомасштабного вторжения России "волонтер" продвигал в соцсетях идею о необходимости финансовой помощи участникам незаконных вооруженных формирований. Для этого он регулярно создавал тематический фото- и видеоконтент, распространял аналогичные сообщения своих единомышленников и отчитывался об использовании собранных средств", – подчеркнули в ведомстве.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ уточнили, что такая участь ждет и других российских "волонтеров", спонсирующих войну в Украине.

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