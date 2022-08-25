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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-преподавательнице Бильченко сообщили о подозрении в вербовке корректировщиков огня

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Бильченко переехала в Россию в 2021 году
Бильченко переехала в Россию в 2021 году
Фото: SOTA / Telegram

Печерская окружная прокуратура Киева сообщила бывшей преподавательнице о подозрении в государственной измене и создании сети корректировщиков огня, пишет Офис генпрокурора в Telegram. Ведомство не называет ее имени, но по опубликованным фото можно понять, что речь об экс-преподавательнице Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгении Бильченко.

По данным следствия, с февраля 2022 года подозреваемая, находясь на территории РФ и действуя по заказу кураторов из России, создала и администрировала в мессенджере Telegram ряд групп. В этих группах она вербовала граждан Украины для получения информации о размещении и перемещении военнослужащих Вооруженных сил Украины и территориальной обороны Киева и Киевской области.

По предварительным данным, она завербовала более 10 человек, которые с 24 февраля 2022 года совершали обходы определенных участков в Киеве и Киевской области и фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, после чего эти сведения передавали кураторам из силовых структур РФ.

Кроме того, на своей странице во "ВКонтакте" и на канале YouTube экс-преподавательница распространяла видео и сообщения, которые оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины. Также в этих сообщениях она призывала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

В настоящее время подозреваемой инкриминированы действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, государственную измену, совершенные в условиях военного положения, и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также сообщено о подозрении одному из ее подельников в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Кроме того, в суд уже передан обвинительный акт в отношении одного из агентов по фактам государственной измены и незаконного обращения с оружием (ч. 2. ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Бильченко была профессором кафедры культурологии факультета философского образования и науки Национального педагогического университета имени Драгоманова.

В своих в соцсетях и в эфире телеканалов она резко критиковала усиление действия закона о функционировании украинского языка как государственного. В частности, называла его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии" и заявляла о "фашизме" в Украине. 

2 февраля 2021 года Бильченко отстранили от занятий, а 15 февраля – от преподавательской деятельности. 20 июля Бильченко опубликовала копию документа, в котором указано, что кафедру культурологии и философской антропологии, где она работала, ликвидируют, а занимаемая ею должность подлежит сокращению с 20 сентября.

Вскоре после этого Бильченко переехала жить в Россию. В декабре прошлого года она жаловалась, что "не выдерживает травлю в России".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, война России против Украины, Офис генпрокурора, Евгения Бильченко
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