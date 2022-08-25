Экс-преподавательнице Бильченко сообщили о подозрении в вербовке корректировщиков огня

По данным следствия, с февраля 2022 года подозреваемая, находясь на территории РФ и действуя по заказу кураторов из России, создала и администрировала в мессенджере Telegram ряд групп. В этих группах она вербовала граждан Украины для получения информации о размещении и перемещении военнослужащих Вооруженных сил Украины и территориальной обороны Киева и Киевской области.

По предварительным данным, она завербовала более 10 человек, которые с 24 февраля 2022 года совершали обходы определенных участков в Киеве и Киевской области и фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, после чего эти сведения передавали кураторам из силовых структур РФ.

Кроме того, на своей странице во "ВКонтакте" и на канале YouTube экс-преподавательница распространяла видео и сообщения, которые оправдывали и признавали правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины. Также в этих сообщениях она призывала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

В настоящее время подозреваемой инкриминированы действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, государственную измену, совершенные в условиях военного положения, и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также сообщено о подозрении одному из ее подельников в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Кроме того, в суд уже передан обвинительный акт в отношении одного из агентов по фактам государственной измены и незаконного обращения с оружием (ч. 2. ст. 111 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).