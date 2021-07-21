Университет сокращает кафедру, где работала преподавательница Бильченко. Она заявила, что ее уволили

Она опубликовала копию документа, в котором указано, что кафедру культурологии и философской антропологии ликвидируют.

"Занимаемая вами должность подлежит сокращению с 20 сентября 2021 года. Предлагаем вам по вашему согласию перевод на другие вакантные должности в университете, с которыми вы можете ознакомиться в отделе кадров", – говорится в письме.

Бильченко утверждает, что кафедру якобы ликвидировали ради ее увольнения. Она также заявила, что у нее самый высокий рейтинг среди преподавателей кафедры.

Преподавательница заявила, что примерно третья часть проведенных с ее участием научных конференций, а также написанных статей "была совместно с российскими коллегами".

"Я ни о чем не жалею. Ни о чем", – заявила она.

Бильченко также назвала себя "политической инакомыслящей".



