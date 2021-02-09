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Преподавательницу университета Драгоманова, которая из-за языкового закона говорила о "фашизме" в Украине, отстранили от занятий

Преподавательница университета имени Драгоманова Евгения Бильченко, которая резко критикует усиление действия языкового закона в Украине, не уволена и продолжает получать зарплату, сообщили в учебном заведении.

Бильченко считает, что уволить "за пост в Facebook" не могут
Бильченко считает, что уволить "за пост в Facebook" не могут
Фото: Евгения Бильченко / Facebook

Преподавательницу Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгению Бильченко отстранили от занятий. Об этом она сама сообщила в Facebook 2 февраля. 

"Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в Facebook". Все мои 28 учебных программ – в порядке (да, вам не послышалось). Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком", – написала она. 

https://www.facebook.com/yevzhik/posts/3606596756042075

8 февраля директор Института философского образования университета, профессор Иван Дробот сообщил hromadske, что Бильченко не уволена. 

"Ее отстранили от учебной работы. Но она получает зарплату, поэтому ей рекомендовали сосредоточиться на научной, учебно-методической работе – освоении программ", – сказал он. 

Дробот сообщил, что группа, которая изучала ситуацию с Бильченко, прекратила свою работу 5 февраля. По словам профессора, вопрос Бильченко рассматривали на ученом совете, но об увольнении преподавательницы речь не шла. 

Бильченко в соцсетях и в эфире телеканалов резко критикует усиление действия языкового закона в Украине. В частности, 18 января она назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии" и заявила о "фашизме" в Украине. По мнению Бильченко, в Украине "процветает человеконенавистническая идеология" и "националистическая цензура". 

В университете ее высказывания назвали антиукраинскими. В Министерстве образования заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно.

Профессор в течение последних лет находится в базе сайта "Миротворец" за манипулирование информацией и антиукраинскую пропаганду.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".

В Министерстве образования заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, языковой закон, украинский язык, преподаватели, увольнение
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