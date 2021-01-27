В Минобразования отреагировали на языковой скандал с преподавательницей университета Драгоманова

Профессор университета имени Драгоманова Евгения Бильченко резко критикует усиление действия языкового закона в Украине. В частности, она назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии". В университете назвали ее высказывания унтиукраинскими и антинародными. В Министерстве образования заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно.

Министерство образования и науки 27 января в Facebook обнародовало официальную позицию по ситуации "вокруг языкового вопроса" в Национальной педагогическом университете имени Михаила Драгоманова.

"Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все – украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача как общества, которое постоянно развивается, – дойти одной системы координат. Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда. И должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции. А также понимание, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой", – говорится в заявлении.

Профессор университета имени Драгоманова Евгения Бильченко в соцсетях и в эфире телеканалов резко критикует усиление действия языкового закона в Украине. В частности, 18 января она назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии". По мнению Бильченко, в Украине "процветает человеконенавистническая идеология" и "националистическая цензура".

Профессор в течение последних лет находится в базе сайта "Миротворец" за манипулирование информацией и антиукраинскую пропаганду.

Университет отреагировал на ее высказывания. В обращении главы первичной профсоюзной организации сотрудников вуза, профессора Ивана Горбачука, которое опубликовали 25 января, сказано, что "значительная часть студентов, представителей организаций студенческого самоуправления и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями". Высказывания Бильченко в учебном заведении считают антиукраинскими и антинародными.

"Несмотря на остроту вопроса, значительный общественный резонанс и вред имиджу заведения, университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством. Этот вопрос запланирован к рассмотрению на заседании профсоюзного комитета. [...] По результатам обсуждения и рассмотрения планируется проведение слушания этого вопроса на заседании ученого совета университета", – говорится в обращении Горбачука.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".