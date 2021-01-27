ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Минобразования отреагировали на языковой скандал с преподавательницей университета Драгоманова

Профессор университета имени Драгоманова Евгения Бильченко резко критикует усиление действия языкового закона в Украине. В частности, она назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии". В университете назвали ее высказывания унтиукраинскими и антинародными. В Министерстве образования заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Профессор Бильченко в течение последних лет находится в базе сайта "Миротворец"
Профессор Бильченко в течение последних лет находится в базе сайта "Миротворец"
Фото: Евгения Бильченко / Facebook

Министерство образования и науки 27 января в Facebook обнародовало официальную позицию по ситуации "вокруг языкового вопроса" в Национальной педагогическом университете имени Михаила Драгоманова. 

"Тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью. Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что является важным для страны. Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все – украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача как общества, которое постоянно развивается, – дойти одной системы координат. Все дискуссии по языковому вопросу не могут доводиться до абсурда. И должны иметь исключительно риторику уважения, независимо от позиции. А также понимание, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой", – говорится в заявлении. 

https://www.facebook.com/UAMON/posts/4289322854427593

Профессор университета имени Драгоманова Евгения Бильченко в соцсетях и в эфире телеканалов резко критикует усиление действия языкового закона в Украине. В частности, 18 января она назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии". По мнению Бильченко, в Украине "процветает человеконенавистническая идеология" и "националистическая цензура". 

Профессор в течение последних лет находится в базе сайта "Миротворец" за манипулирование информацией и антиукраинскую пропаганду.

Университет отреагировал на ее высказывания. В обращении главы первичной профсоюзной организации сотрудников вуза, профессора Ивана Горбачука, которое опубликовали 25 января, сказано, что "значительная часть студентов, представителей организаций студенческого самоуправления и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями". Высказывания Бильченко в учебном заведении считают антиукраинскими и антинародными. 

"Несмотря на остроту вопроса, значительный общественный резонанс и вред имиджу заведения, университет будет действовать в соответствии с действующим законодательством. Этот вопрос запланирован к рассмотрению на заседании профсоюзного комитета. [...] По результатам обсуждения и рассмотрения планируется проведение слушания этого вопроса на заседании ученого совета университета", – говорится в обращении Горбачука. 

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Министерство образования, языковой закон, украинский язык, студенты, скандал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Рада видеть вас на своем теле". Иващенко показала тату в виде птиц
"Рада видеть вас на своем теле". Иващенко показала тату в виде птиц
  Никита Ефремов: Я пытался покончить с собой
  Никита Ефремов: Я пытался покончить с собой
"Это будет мой последний пост". Андерсон объявила, что покидает соцсети
"Это будет мой последний пост". Андерсон объявила, что покидает соцсети
Апина, сидя на унитазе, рассказала о страхе перед СБУ и как проникала в Украину "тайными тропами"
Апина, сидя на унитазе, рассказала о страхе перед СБУ и как проникала в Украину "тайными тропами"
"С возрастом все сложнее заставлять себя что-то делать". Шоптенко рассказала о своем методе мотивации
"С возрастом все сложнее заставлять себя что-то делать". Шоптенко рассказала о своем методе мотивации
Стало известно, как выглядит новорожденная дочь 90-летнего Краско
Стало известно, как выглядит новорожденная дочь 90-летнего Краско
"Подлая тактика". Собчак рассказала, как строит отношения с мужчинами
"Подлая тактика". Собчак рассказала, как строит отношения с мужчинами
Дорн будет вести "Орел и решка" с российским шоуменом
Дорн будет вести "Орел и решка" с российским шоуменом
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"Любим безумно". Дочь Добкина позировала в объятиях отца
"ФБР и ЦРУ позавидовали бы". Димопулос рассказала, приходилось ли ей переживать измены
"ФБР и ЦРУ позавидовали бы". Димопулос рассказала, приходилось ли ей переживать измены
Мэри-Кейт Олсен развелась с братом Саркози
Мэри-Кейт Олсен развелась с братом Саркози
"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"
"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"
  "Капался, разное было. Я этого не скрываю". Павлик рассказал, почему бросил пить
  "Капался, разное было. Я этого не скрываю". Павлик рассказал, почему бросил пить
"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса
"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Страшно представить, как выглядела бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы!", "Стала ухоженнее". Каминская показала архивное видео с 23-летним бойфрендом
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS