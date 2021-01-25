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ПОЛИТИКА

В Мариуполе расписали угрозами фасад ветклиники после объявления о скидках для русскоязычных

Ветеринар Галина Лекунова винит в порче имущества "патриотически настроенных граждан".

Полиция начала уголовное производство по статье "хулиганство"
Полиция начала уголовное производство по статье "хулиганство"
Фото: Галина Лекунова / Facebook

В Мариуполе Донецкой области неизвестные разрисовали фасад центра ветеринарной помощи "Западный" и сломали вывеску. Об этом написала в Facebook арендатор помещения Галина Лекунова. 

"Ну что можно было ожидать от "патриотически настроенных граждан"? Завандалили фасад клиники. В клинике жуткий запах нитрокраски, все животные в стационаре в жутком стрессе, очевидно, стучали в окна. Мовные борцы с котятами и щенками, настоящие герои!" – написала она.

https://www.facebook.com/glekunova1/videos/4025382754147827/

Надписи на украинском языке "Смой кровь с рук", "Смерть врагам", "Мы следим за тобой", "Последнее предупреждение" и прочие появились на стенах здания после того, как ветеринар ранее в полушуточной форме объявила о бессрочной 50-процентной скидке для русскоговорящих клиентов, отмечает издание "Новости Донбасса"

"В связи с евроинтеграцией Украины, увеличением тарифов и налогов, а также принятием закона о применении украинского языка в сфере обслуживания в ЦВП "Западный" по четным числам каждого месяца при озвучивании просьбы об обслуживании на русском языке скидка на все виды услуг 50%" – написала Лекунова на своей странице Facebook (пост на данный момент недоступен). 

Скриншот Facebook Лекуновой / novosti.dn.ua
Скриншот Facebook Лекуновой / novosti.dn.ua

Лекунова сообщила, что после этой публикации она и ее родные столкнулись с "круглосуточными угрозами, бесконечными проклятиями и пожеланиями смерти". Здание, где она арендует помещение под ветцентр, подверглось нападению вандалов.

Полиция Мариуполя начала уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Некоторые нормы закона вступили в силу в январе 2021 года.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: русский язык, животные, языковой закон, Мариуполь, украинский язык, угрозы, хулиганство, уголовное производство
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