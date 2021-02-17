"Будут увольнять или убивать". Преподавательница университета Драгоманова Бильченко заявила, что может повторить судьбу Бузины

Преподавательница университета имени Драгоманова Евгения Бильченко, которая резко критикует усиление действия языкового закона в Украине, заявила, что постоянно получает угрозы.

Преподавательница Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко считает, что ее могут уволить или убить, как это сделали с погибшим журналистом Олесем Бузиной. Об этом 16 февраля она сообщила "Сегодня".

Бильченко рассказала, что закрыла свою страницу в Facebook, так как постоянно получала угрозы.

"Я думаю, что меня будут увольнять или убивать, как Бузину. Вот и все... Меня просто загнали в угол постоянными нападками. Оппоненты заявляют, что против меня будут начинать вторую кампанию травли. То есть они не скрывают, что была первая, и хотят запустить вторую", – заявила она.

Преподавательница надеялась на то, что все "утихнет, как утихают все медиаволны", но этого, по ее словам, не происходит. Она отметила, что угрозы усиливаются.

На своей странице в Facebook женщина сообщала, что на фоне угроз у нее ухудшилось состояние здоровья.

"Начались кишечные кровотечения, и через 10 дней меня ждет колоноскопия, это без вариантов. По этой причине я больше не хочу использовать свою страницу как поле проявления бесов. Я показала миру уже достаточно", – сказала она.

Также Бильченко заявила, что приняла решение прекратить свою профессиональную деятельность.

"Издевательство поддержали мои коллеги, лишив меня педагогического призвания. Я намерена искать фриланс, больше мне в этой стране ничего не хочется: ни науки, ни педагогики, ни сцены, ни поэзии. Каждый за этот месяц показал себя. Включая моих коллег по творческому цеху. Я все поняла, у меня к ним вопросов нет", – добавила Бильченко.

Бузину застрелили 16 апреля у подъезда собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве. Спустя два месяца, 18 июня, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о раскрытии убийства журналиста и задержании националистов Медведько и Дениса Полищука. Оба они участвовали в антитеррористической операции на Донбассе.

19 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. 23 июня за Полищука внесли залог в 5 млн грн, и он вышел на свободу, но позже был арестован вновь. И Медведько, и Полищук свое участие в данном преступлении отрицают.

Бильченко в соцсетях и в эфире телеканалов резко критикует усиление действия языкового закона в Украине. В частности, 18 января она назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии" и заявила о "фашизме" в Украине. По мнению Бильченко, в Украине "процветает человеконенавистническая идеология" и "националистическая цензура".

В университете ее высказывания назвали антиукраинскими. В Министерстве образования заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно.

Профессор в течение последних лет находится в базе сайта "Миротворец" за манипулирование информацией и антиукраинскую пропаганду.

2 февраля Бильченко отстранили от занятий. 8 февраля директор Института философского образования университета, профессор Иван Дробот сообщил, что Бильченко не уволена. По его словам, она получает зарплату, поэтому ей рекомендовали сосредоточиться на научной, учебно-методической работе.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 16 января 2021 года вступили в силу нормы закона, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык.

В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Эксперты по конституционному праву из Венецианской комиссии раскритиковали ряд положений украинского языкового закона. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в июле 2020-го, что Киев выполнил рекомендации комиссии, писало агентство "Интерфакс-Украина".