Университет Драгоманова выявил нарушения в онлайн-лекциях преподавательницы Бильченко

Эксперты проанализировали лекции преподавательницы университета имени Михаила Драгоманова Евгении Бильченко, которая резко критикует усиление действия языкового закона в Украине. Комиссия нашла в лекциях ошибки, которые "ставят под сомнение владение профессором необходимыми для преподавания знаниями", заявили в пресс-службе вуза.

Члены рабочей группы Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова нашли ряд нарушений в онлайн-лекциях профессора Евгении Бильченко. Об этом пресс-служба вуза сообщила "Укринформу".

"В проанализированных лекциях имеются ошибки, которые ставят под сомнение владение профессором необходимыми для преподавания знаниями", – заявили в университете.

По информации пресс-службы, в лекциях зафиксировано нарушение законов Украины "О высшем образовании", "Об образовании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", статуса университета, так как значительная часть лекций Бильченко была на русском языке.

"Членами комиссии выявлены факты словесного поношения коллег-культурологов, оскорбления достоинства коллег и идейных оппонентов, использование языка ненависти профессором Бильченко во время лекций для студентов бакалавриата и магистратуры", – сообщили в университете.

Рабочая группа рекомендовала руководству вуза создать комиссию для анализа всех направлений работы кафедры культурологии и философской антропологии, где работает Бильченко.

Бильченко в соцсетях и в эфире телеканалов резко критикует усиление действия языкового закона в Украине (16 января 2021 года вступили в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык). В частности, 18 января она назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии" и заявила о "фашизме" в Украине. По мнению Бильченко, в Украине "процветает человеконенавистническая идеология" и "националистическая цензура".

В университете ее высказывания назвали антиукраинскими. В Министерстве образования заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно.

Профессор в течение последних лет находится в базе сайта "Миротворец" за манипулирование информацией и антиукраинскую пропаганду.

2 февраля Бильченко отстранили от занятий. 8 февраля директор Института философского образования университета, профессор Иван Дробот сообщил, что Бильченко не уволена. По его словам, она получает зарплату, поэтому ей рекомендовали сосредоточиться на научной, учебно-методической работе.