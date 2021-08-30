"Сидела и ждала, кто меня подберет". Преподавательница Бильченко, критиковавшая нормы языкового закона, пожаловалась, что никому не нужна

"Вот интереснейшая же штука в жизни человека иногда случается. Я, например, всю свою сознательную жизнь боялась быть никем. Потерять статус и репутацию для меня было хуже, чем потерять жизнь. И вот Бог с идеальной мудростью устроил мне экзамен на самость: меня не убили, меня в моей стране сделали никем", – отметила она.

По словам Бильченко, это был "прыжок с профессора кафедры до маргинала-фрилансера без будущего".

"С января-месяца я сидела и с любопытством ждала, кто меня подберет. Сначала полагала, что оппозиция. Типа журналистом. Но что-то в ОПЗЖ их во мне смущает. Потом – что Россия, но матушку мою тоже что-то во мне смущает", – заявила Бильченко.

Она призналась, что помощь ниоткуда не пришла. После этого преподаватель почувствовала себя счастливой, потому что позволила себе быть никем.

"Я достигла такого несчастья, что ощущаю странное счастье. Как это? Все про...бать: работу, имя, сцену, должность, все, к чему готовила семья... Потерять, говоря без мата, здесь, но там не приобрести. То есть чисто все. Архичисто. И ты такой: счастлив. Ужасно страдаешь и ужасно счастлив. Боишься всего и ничего не боишься", – уточнила Бильченко.