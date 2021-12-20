"Пытаюсь взять курс на самоуничтожение". Экс-преподавательница Бильченко пожаловалась на жизнь в России

Судя по постам Бильченко в соцсети, она переехала из Киева в Санкт-Петербург.
"Я знала, что это страшно, но я не знала, до какой степени это страшно и невыносимо. Я не выдержу второй волны травли: я просто не хочу и не могу ее выдерживать. Мне, наверное, надо сделать то, что они от меня хотят. Они от меня хотят послания: "Украинцы, которые в 2014 году поддерживали госпереворот, а потом покаялись: независимо от того, что вы сделали для русского мира, вас никогда и никто не простит. Не приезжайте сюда никогда", – призналась она.
Бильченко заявила, что преподавать в России она не может.
"Когда я поняла, что преподавать нельзя, и меня начали запугивать моей семьей (чего не делали даже в Украине), я имела еще крохи достоинства вспомнить, что я – поэт. Писатель. Блогер, наконец, и могу фрилансить в сети, выступая со стихами и продавая рукописи за жалкие донаты: мне же кидают мелочь за тонны годами вынашиваемой информации, потому что поставить таксу или попросить гонорар я стесняюсь. Я стесняюсь делать то, что делают писатели во всем мире, сведя все к минимальной форме труда за посильную сумму. Оказывается, и это нельзя. Я стала очень низко себя ценить. Мне запретили делать все. Нельзя выступать, писать, говорить", – написала экс-преподаватель.
Она также призналась, что врачи подозревают у нее рак шейки матки, денег на лечение у нее нет и ее посещают суицидальные мысли. Бильченко подчеркнула, что вернуться в Украину не может, но жить в РФ ей невозможно.
"Я отказываюсь быть. Простите, но я должна была сказать. Иначе я умру с сомкнутыми устами. Я не могу жить. Не могу и не хочу. Так жить просто нельзя. Не приезжайте сюда, да. Вас Россия простит, вас уничтожит толпа. Как и в Украине. Меня больше не будет в сети долго, возможно, никогда, я пытаюсь взять курс на самоуничтожение: пусть толпа пишет стихи, раз некому за меня заступиться", – резюмировала Бильченко.
Бильченко в соцсетях и в эфире телеканалов резко критиковала усиление действия закона о функционировании украинского языка как государственного (16 января 2021 года вступили в силу нормы закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которые предусматривают переход сферы обслуживания на украинский язык). В частности, 18 января она назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии" и заявила о "фашизме" в Украине. По мнению Бильченко, в Украине "процветает человеконенавистническая идеология" и "националистическая цензура".
В университете ее высказывания назвали антиукраинскими. В Министерстве образования заявили, что языковой вопрос должен обсуждаться толерантно.
Профессор в течение последних лет находится в базе сайта "Миротворец" за манипулирование информацией и антиукраинскую пропаганду.
2 февраля Бильченко отстранили от занятий, а 15 февраля – от преподавательской деятельности.
Директор Института философского образования университета, профессор Иван Дробот сообщил, что Бильченко не уволена. По его словам, она получает зарплату, поэтому ей рекомендовали сосредоточиться на научной и учебно-методической работе.
20 июля Бильченко опубликовала копию документа, в котором указано, что кафедру культурологии и философской антропологии, где она работала, ликвидируют. Занимаемая ею должность подлежит сокращению с 20 сентября.