"Пытаюсь взять курс на самоуничтожение". Экс-преподавательница Бильченко пожаловалась на жизнь в России

Судя по постам Бильченко в соцсети, она переехала из Киева в Санкт-Петербург.

"Я знала, что это страшно, но я не знала, до какой степени это страшно и невыносимо. Я не выдержу второй волны травли: я просто не хочу и не могу ее выдерживать. Мне, наверное, надо сделать то, что они от меня хотят. Они от меня хотят послания: "Украинцы, которые в 2014 году поддерживали госпереворот, а потом покаялись: независимо от того, что вы сделали для русского мира, вас никогда и никто не простит. Не приезжайте сюда никогда", – призналась она.

Бильченко заявила, что преподавать в России она не может.

"Когда я поняла, что преподавать нельзя, и меня начали запугивать моей семьей (чего не делали даже в Украине), я имела еще крохи достоинства вспомнить, что я – поэт. Писатель. Блогер, наконец, и могу фрилансить в сети, выступая со стихами и продавая рукописи за жалкие донаты: мне же кидают мелочь за тонны годами вынашиваемой информации, потому что поставить таксу или попросить гонорар я стесняюсь. Я стесняюсь делать то, что делают писатели во всем мире, сведя все к минимальной форме труда за посильную сумму. Оказывается, и это нельзя. Я стала очень низко себя ценить. Мне запретили делать все. Нельзя выступать, писать, говорить", – написала экс-преподаватель.

Она также призналась, что врачи подозревают у нее рак шейки матки, денег на лечение у нее нет и ее посещают суицидальные мысли. Бильченко подчеркнула, что вернуться в Украину не может, но жить в РФ ей невозможно.

"Я отказываюсь быть. Простите, но я должна была сказать. Иначе я умру с сомкнутыми устами. Я не могу жить. Не могу и не хочу. Так жить просто нельзя. Не приезжайте сюда, да. Вас Россия простит, вас уничтожит толпа. Как и в Украине. Меня больше не будет в сети долго, возможно, никогда, я пытаюсь взять курс на самоуничтожение: пусть толпа пишет стихи, раз некому за меня заступиться", – резюмировала Бильченко.