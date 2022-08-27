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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оснований для обязательной эвакуации населения в Харьковской области пока нет – ОВА

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В Харьковской области постоянно идет плановая подготовка к возможной эвакуации населения, отметил Синегубов
В Харьковской области постоянно идет плановая подготовка к возможной эвакуации населения, отметил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Оснований для обязательной эвакуации жителей Харьковской области пока нет.

Об этом 27 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Это может быть либо опасность оцепления города, опасность взятия других территорий во временную оккупацию или попадание того или иного населенного пункта на территорию, где будут вестись активные боевые действия, – сказал руководитель ОВА. – Пока оснований для принудительной эвакуации из Харьковской области и в частности города Харькова нет".

По словам Синегубова, в Харьковской области постоянно идет плановая подготовка к возможной эвакуации населения, учитывая военную обстановку в регионе.

Кроме того, в области идет подготовка к зиме, добавил глава ОВА.

"Учитывая состояние нашей критической инфраструктуры, мы должны также предусмотреть возможную эвакуацию с прилегающих территорий к линии столкновения и также города Харькова. То есть это плановые наши мероприятия, к которым мы должны быть готовы", – отметил Синегубов.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила 26 августа, что в части Харьковской области могут объявить обязательную эвакуацию.

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Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Харьковская область, эвакуация, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, население, Олег Синегубов, российские оккупанты
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