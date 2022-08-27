Оснований для обязательной эвакуации населения в Харьковской области пока нет – ОВА

Об этом 27 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", заявил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Это может быть либо опасность оцепления города, опасность взятия других территорий во временную оккупацию или попадание того или иного населенного пункта на территорию, где будут вестись активные боевые действия, – сказал руководитель ОВА. – Пока оснований для принудительной эвакуации из Харьковской области и в частности города Харькова нет".

По словам Синегубова, в Харьковской области постоянно идет плановая подготовка к возможной эвакуации населения, учитывая военную обстановку в регионе.

Кроме того, в области идет подготовка к зиме, добавил глава ОВА.

"Учитывая состояние нашей критической инфраструктуры, мы должны также предусмотреть возможную эвакуацию с прилегающих территорий к линии столкновения и также города Харькова. То есть это плановые наши мероприятия, к которым мы должны быть готовы", – отметил Синегубов.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила 26 августа, что в части Харьковской области могут объявить обязательную эвакуацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)