Оккупанты обстреляли село Лебяжье в Харьковской области, погиб мужчина – ОВА

Этой ночью оккупанты запустили в направлении Харькова две ракеты, сообщил Синегубов Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Погиб 62-летний мужчина. Его 41-летняя жена получила легкие ранения и была госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как стабильное.

Накануне, 24 августа, оккупанты обстреливали Харьков, Харьковский и Богодуховский районы области, сообщил Синегубов. В селе Малая Даниловка были ранены двое мужчин.

Ночью с 24-го на 25 августа обстрелы Харькова не зафиксированы, но оккупанты запустили в направлении города две ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Предварительно – без пострадавших.