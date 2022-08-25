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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли село Лебяжье в Харьковской области, погиб мужчина – ОВА

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Этой ночью оккупанты запустили в направлении Харькова две ракеты, сообщил Синегубов
Этой ночью оккупанты запустили в направлении Харькова две ракеты, сообщил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты днем 25 августа обстреляли село Лебяжье в Чугуевском районе Харьковской области, снаряд попал в жилой дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Погиб 62-летний мужчина. Его 41-летняя жена получила легкие ранения и была госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как стабильное.

Накануне, 24 августа, оккупанты обстреливали Харьков, Харьковский и Богодуховский районы области, сообщил Синегубов. В селе Малая Даниловка были ранены двое мужчин.

Ночью с 24-го на 25 августа обстрелы Харькова не зафиксированы, но оккупанты запустили в направлении города две ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Предварительно – без пострадавших.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Они оккупировали, по оценке главы ОВА в мае, приблизительно 31% области. Сам Харьков им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но практически ежедневно город обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по населенным пунктам области.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, обстрелы, ракеты, погибшие, Олег Синегубов
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