Оккупанты обстреляли село Лебяжье в Харьковской области, погиб мужчина – ОВА

Погиб 62-летний мужчина. Его 41-летняя жена получила легкие ранения и была госпитализирована. Ее состояние медики оценивают как стабильное.
Накануне, 24 августа, оккупанты обстреливали Харьков, Харьковский и Богодуховский районы области, сообщил Синегубов. В селе Малая Даниловка были ранены двое мужчин.
Ночью с 24-го на 25 августа обстрелы Харькова не зафиксированы, но оккупанты запустили в направлении города две ракеты. Первая взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Предварительно – без пострадавших.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Они оккупировали, по оценке главы ОВА в мае, приблизительно 31% области. Сам Харьков им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но практически ежедневно город обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по населенным пунктам области.