Оккупанты из РСЗО "Ураган" обстреляли территорию предприятия в Шевченковском районе Харькова – мэр

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом", – написал городской голова.

По словам Терехова, пострадавших и пожара в результате обстрела оккупантами Харькова нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.