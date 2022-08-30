Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит

Он опубликовал это фото после того, как стало известно, что российские оккупанты утром обстреляли это место.
"Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Каждое утро в течение многих лет в любую погоду я нырял в него, получая заряд и вдохновение. Утром [он] был обстрелян. Погибли люди. Ранены люди. Очень больно! Никто из нас этого не простит и не забудет", – написал артист.
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Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.