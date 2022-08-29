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29 августа, 2022
 
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Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео

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Бонневиль: Можно уничтожить майданы, но не свободу
Бонневиль: Можно уничтожить майданы, но не свободу
Фото: ЕРА

Британский актер Хью Бонневиль принял участие в международном проекте Украинского института "Открытки из Украины" – он рассказал о поврежденных и уничтоженных российскими оккупантами архитектурных достопримечательностях города Харькова. Видео с участием актера опубликовано 29 августа на YouTube-канале проекта.

"Исторический центр и воронки от снарядов на Майдане Свободы стали ужасным напоминанием того, чего стоит свобода в XXI веке. Однако можно уничтожить майданы, но не свободу", – говорит в ролике Бонневиль.

"Нам нужно больше рассказывать о причинах и форме этой войны, чтобы иностранцы понимали масштабы и последствия, которые она будет иметь не только для украинской культуры, но и для европейской и мировой в целом. Важно находить единомышленников среди звезд и инфлюенсеров в других странах, которые своими голосами смогут донести правду об ужасах этой войны до большего количества людей в мире", – прокомментировала создание этого проекта руководитель коммуникаций Украинского института Ксения Калина. Ее слова процитированы в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

ВИДЕО
Видео: Ukrainian Institute / YouTube
Контекст:

В рамках проекта "Открытки из Украины" сотрудниками Украинского института создана единая база из 100 памятников, в которой показаны масштабы разрушений и рассказана история каждого из них на украинском и английском языках.

Бонневиль широко известен по роли Роберта Кроули в сериале "Аббатство Даунтон". С начала полномасштабной войны актер активно поддерживает Украину в социальных сетях.

Теги: война России против Украины, архитектура, Аббатство Даунтон, Хью Бонневиль
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