  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео

"Исторический центр и воронки от снарядов на Майдане Свободы стали ужасным напоминанием того, чего стоит свобода в XXI веке. Однако можно уничтожить майданы, но не свободу", – говорит в ролике Бонневиль.

"Нам нужно больше рассказывать о причинах и форме этой войны, чтобы иностранцы понимали масштабы и последствия, которые она будет иметь не только для украинской культуры, но и для европейской и мировой в целом. Важно находить единомышленников среди звезд и инфлюенсеров в других странах, которые своими голосами смогут донести правду об ужасах этой войны до большего количества людей в мире", – прокомментировала создание этого проекта руководитель коммуникаций Украинского института Ксения Калина. Ее слова процитированы в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

ВИДЕО

Видео: Ukrainian Institute / YouTube