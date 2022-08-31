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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили по Харькову три ракеты, одна взорвалась над Россией – Синегубов

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В Харькове ликвидируют последствия ежедневных обстрелов
В Харькове ликвидируют последствия ежедневных обстрелов
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В течение суток российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области, были разрушены жилые дома и хозяйственные сооружения. В области в течение суток с ранениями госпитализирован 1 человек. Об этом 31 августа сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Кроме того, вечером 30 августа оккупанты обстреляли пгт Золочев Богодуховского района Харьковской области и сам областной центр, добавил он.

"Около 23.00 из РСЗО "Смерч" был обстрелян Новобаварский район. Повреждено дорожное покрытие, выбиты стекла в домах. Предварительно – без потерь. Около полуночи из Белгорода в направлении Харькова было запущено три ракеты. Одна взорвалась на территории России, еще одна – в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова. Последняя ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе", – проинформировал Синегубов.

По его словам, в результате ракетного удара по Киевскому району Харькова были ранены две женщины (81 и 71 год), повреждены жилые дома и офисные помещения, произошли пожары.

В свою очередь, мэр Харькова Игорь Терехов 31 августа в Telegram предупредил горожан, что в двух районах города после вражеских обстрелов остались неразорвавшиеся снаряды.

"Жителей Новобаварского и Холодногорского районов прошу быть крайне осторожными. После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам", – написал он.

Мэр Харькова также подтвердил, что в результате ночного ракетного удара по Киевскому району города были ранены два человека, пострадал жилой дом и одно офисное здание.

30 августа Харьков несколько раз подвергся обстрелам со стороны российских войск. В частности, утром в городе зафиксированы девять артиллерийских ударов по Шевченковскому району, обстрелы пришлись на территорию детского сада, частного дома и рынка. Погибло четыре человека.

Синегубов сообщил, что по уточненным данным, в результате этого обстрела, осуществленного, по предварительным данным, из САУ "Пион", пострадали 14 мирных жителей, в том числе ребенок шести лет. Ребенок госпитализации не нуждался. Всего с ранениями были госпитализированы восемь мирных жителей.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля.

Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

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