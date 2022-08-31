"Долбануло так, что дом трещал". Оккупанты обстреляли Харьков, на одном из предприятий вспыхнул пожар

"Обстрел Киевского района. Под ударом одно из предприятий города. Пожар. О пострадавших информация уточняется", – написал Терехов.
Местная жительница сообщила корреспонденту издания "ГОРДОН", что от вражеского удара "трещал дом", сейчас по району распространяется дым.
"Сейчас долбануло – дом трещал. Рядом с нами, в предприятие", – рассказала она.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля.
Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.