"Долбануло так, что дом трещал". Оккупанты обстреляли Харьков, на одном из предприятий вспыхнул пожар

В Киевском районе Харькова пожар после вражеского обстрела Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области / Facebook

"Обстрел Киевского района. Под ударом одно из предприятий города. Пожар. О пострадавших информация уточняется", – написал Терехов.

Местная жительница сообщила корреспонденту издания "ГОРДОН", что от вражеского удара "трещал дом", сейчас по району распространяется дым.

"Сейчас долбануло – дом трещал. Рядом с нами, в предприятие", – рассказала она.