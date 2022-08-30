В Харьковской области за сутки трое раненых из-за обстрелов, найдены тела двух погибших ранее

"На протяжении минувших суток российские оккупанты били из реактивной и ствольной артиллерии по населенным пунктам, расположенным вблизи линии столкновения в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах области", – говорится в сообщении.
По данным Синегубова, в Изюмском районе госпитализирована 57-летняя женщина с взрывными ранениями. В Чугуевском районе госпитализированы мужчина и женщина 66-ти и 60-ти лет.
Кроме того, в Богодуховском районе были обнаружены тела двух женщин, погибших в результате обстрела 27 августа.
Глава ОВА добавил, что в минувшую ночь обстрелов Харькова не зафиксировано.
В ГСЧС Харьковской области сообщили, что в эти сутки в регионе не было пожаров из-за обстрелов.
Контекст:
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.