В Харьковской области за сутки трое раненых из-за обстрелов, найдены тела двух погибших ранее

В Харьковской области нашли тела двух женщин, погибших от обстрела 27 августа Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook (иллюстративное)

"На протяжении минувших суток российские оккупанты били из реактивной и ствольной артиллерии по населенным пунктам, расположенным вблизи линии столкновения в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах области", – говорится в сообщении.

По данным Синегубова, в Изюмском районе госпитализирована 57-летняя женщина с взрывными ранениями. В Чугуевском районе госпитализированы мужчина и женщина 66-ти и 60-ти лет.

Кроме того, в Богодуховском районе были обнаружены тела двух женщин, погибших в результате обстрела 27 августа. Глава ОВА добавил, что в минувшую ночь обстрелов Харькова не зафиксировано. В ГСЧС Харьковской области сообщили, что в эти сутки в регионе не было пожаров из-за обстрелов.