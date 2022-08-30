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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки трое раненых из-за обстрелов, найдены тела двух погибших ранее

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В Харьковской области нашли тела двух женщин, погибших от обстрела 27 августа
В Харьковской области нашли тела двух женщин, погибших от обстрела 27 августа
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook (иллюстративное)

В течение суток российские оккупационные войска обстреливали населенные пункты в четырех районах Харьковской области. Об этом сообщил утром 30 августа глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"На протяжении минувших суток российские оккупанты били из реактивной и ствольной артиллерии по населенным пунктам, расположенным вблизи линии столкновения в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах области", – говорится в сообщении.

По данным Синегубова, в Изюмском районе госпитализирована 57-летняя женщина с взрывными ранениями. В Чугуевском районе госпитализированы мужчина и женщина 66-ти и 60-ти лет. 

Кроме того, в Богодуховском районе были обнаружены тела двух женщин, погибших в результате обстрела 27 августа.

Глава ОВА добавил, что в минувшую ночь обстрелов Харькова не зафиксировано. 

В ГСЧС Харьковской области сообщили, что в эти сутки в регионе не было пожаров из-за обстрелов. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьковская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов
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