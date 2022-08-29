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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области назвали районы для первоочередной эвакуации

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Фото: ЕРА

Обязательная эвакуация в Харьковской области может коснуться 350 тыс. человек. Об этом в комментарии "Общественному" рассказал руководитель ОВА Олег Синегубов.

По его словам, кроме Золочевской общины, откуда уже сейчас вывозят людей, эвакуация может понадобиться жителям Харьковского и Чугуевского районов.

"Если у нас будет принудительная или просто эвакуация по необходимости, то это около 350 тыс. человек", – сообщил он.

Власти составляют списки необходимой очередности: у кого есть свой транспорт, кому нужны автобусы или специальные машины для перевозки людей с инвалидностью. Уже определены регионы, которые готовы их принять, сказал председатель ОВА.

"Если мы принимаем решение по эвакуации, то мы вынуждены будем их перемещать в другие области — это Полтавская, Ровенская, Черкасская, Кировоградская области и другие, которые будут держать у себя резервные места", – добавил он.

Синегубов отметил, что основания для объявления эвакуации остаются прежними – это риск попадания того или иного населенного пункта в окружение или оккупацию, проведение боевых действий и, в зимний период, если произойдет поражение критической инфраструктуры и невозможно будет отапливать жилье.

Контекст:

По данным Синегубова на 29 мая, с начала полномасштабного вторжения России захватчиками оккупировано около 31% территории региона, областной центр остается под контролем Украины.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут попытаться захватить Харьков.

27 августа в эфире национального телемарафона Синегубов заявил, что оснований для обязательной эвакуации жителей Харьковской области пока нет.

Теги: оккупация, Харьковская область, эвакуация, Чугуев, Харьковская ОГА, война России против Украины, Олег Синегубов, Золочев
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