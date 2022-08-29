В Харьковской области назвали районы для первоочередной эвакуации

Власти составляют списки по необходимости в транспорте: у кого есть свой транспорт, а кому нужны автобусы Фото: ЕРА

По его словам, кроме Золочевской общины, откуда уже сейчас вывозят людей, эвакуация может понадобиться жителям Харьковского и Чугуевского районов.

"Если у нас будет принудительная или просто эвакуация по необходимости, то это около 350 тыс. человек", – сообщил он.

Власти составляют списки необходимой очередности: у кого есть свой транспорт, кому нужны автобусы или специальные машины для перевозки людей с инвалидностью. Уже определены регионы, которые готовы их принять, сказал председатель ОВА.

"Если мы принимаем решение по эвакуации, то мы вынуждены будем их перемещать в другие области — это Полтавская, Ровенская, Черкасская, Кировоградская области и другие, которые будут держать у себя резервные места", – добавил он.

Синегубов отметил, что основания для объявления эвакуации остаются прежними – это риск попадания того или иного населенного пункта в окружение или оккупацию, проведение боевых действий и, в зимний период, если произойдет поражение критической инфраструктуры и невозможно будет отапливать жилье.