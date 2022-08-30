Оккупанты изменили тактику в Харьковской области – ОВА

Боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях, отметил Синегубов Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Об этом 29 августа в комментарии Общественному сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, боевые действия в регионе продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.

"Там, где у них это получается, оккупанты еще больше туда присылают своих сил, чтобы продвинуться хоть как-то. Однако пока никаких успехов на территории Харьковской области не имеют, постоянно несут потери и отходят на ранее занятые свои позиции", – сказал Синегубов.

Он отметил, что российские военные продолжают террор населения, в частности, обстреливают Харьков из РСЗО.

По данным Генштаба ВСУ, 29 августа оккупанты из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов на харьковском направлении.

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