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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты изменили тактику в Харьковской области – ОВА

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Боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях, отметил Синегубов
Боевые действия в Харьковской области продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях, отметил Синегубов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупационные войска перешли к новой тактике в войне против Украины на территории Харьковской области – они пытаются наступать по всем направлениям.

Об этом 29 августа в комментарии Общественному сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

По его словам, боевые действия в регионе продолжаются на севере, северо-восточном и юго-восточном направлениях.

"Там, где у них это получается, оккупанты еще больше туда присылают своих сил, чтобы продвинуться хоть как-то. Однако пока никаких успехов на территории Харьковской области не имеют, постоянно несут потери и отходят на ранее занятые свои позиции", – сказал Синегубов.

Он отметил, что российские военные продолжают террор населения, в частности, обстреливают Харьков из РСЗО.

По данным Генштаба ВСУ, 29 августа оккупанты из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов на харьковском направлении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, РСЗО, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, население, Олег Синегубов, российские военные, российские оккупанты
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