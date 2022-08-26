ГОРДОН
 
 
МИР

"Независимо от того, какая сумма будет предложена". Создатель Bayraktar исключил поставки беспилотников в Россию, заявив о поддержке Украины

Халук Байрактар считает невозможным в текущих обстоятельствах продавать беспилотники стране-оккупанту России
Халук Байрактар считает невозможным в текущих обстоятельствах продавать беспилотники стране-оккупанту России
Фото: EPA

Турецкая компания Baykar Makina не будет продавать свои беспилотники Bayraktar России в условиях полномасштабного российского вторжения, которое компания уже считает несправедливой и незаконной войной. Об этом заявил генеральный директор Baykar Makina Халук Байрактар в ходе интервью, которое "Русская служба BBC News" опубликовала 26 августа.

Отвечая на вопрос, согласится ли компания сотрудничать с РФ, если Москва предложит "большую сумму", Халук Байрактар подчеркнул, что "деньги не являются приоритетом", в то время как дружба и сотрудничество с Украиной длятся уже много лет.

Как заявил гендиректор Baykar Makina, сколько бы денег Россия ни предлагала, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать Москве беспилотники. Он добавил, что в этот период "вся наша поддержка полностью на стороне Украины".

Халук отметил, что гордится тем, что разработанные ими технологии поддерживают Украину, которая подверглась агрессивной и необоснованной атаке, в борьбе за независимость.

Он добавил, что Украина борется за свободный мир. Технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар, в свою очередь,  назвал российское вторжение в Украину "несправедливой и незаконной войной", а украинский народ благородным.

"Русская служба BBC News" подчеркивает, что братья Байрактар открыто поддерживают Украину и уже несколько раз бесплатно передавали дроны украинским военным, а собранные волонтёрами деньги направляли на нужды украинских беженцев.

Президент Турции Реджеп Тайип рдоган и президент России Владимир Путин лично встречались 19 июля в Тегеране (Иран). 26 июля Эрдоган заявил, что Путин на этой встрече выразил желание наладить сотрудничество c Baykar Makina и открыть на территории РФ завод по производству беспилотников.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече в Сочи 5 августа Путин и Эрдоган могут обсудить "военно-техническое сотрудничество". Деталей он не привел. 

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир 29 июля сказал, что предложение Путина о сотрудничестве с компанией Baykar Makina в настоящее время "не в повестке дня".

О том, что турецкая сторона намерена разместить производство в Украине, 28 июня сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля

Для строительства производства беспилотных летательных аппаратов в Украине турецкая компания Baykar уже приобрела участок земли, рассказал 8 августа посол Украины в Турции Василий Боднар.

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"

Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

28 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время почти все мощности Baykar Makin будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ.

Турецкая компания Baykar Makin, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar ТВ2, никогда не будет поставлять их в Россию. Об этом в интервью CNN, видео которого в Twitter 18 июля опубликовала журналистка телеканала Джулия Чаттерли, заявил Халук Байрактар.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Тішся". Полякова и Пивоваров спели песню на слова Леси Украинки и выпустили клип. Видео
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  "Твой пресс будет просто гореть". Анита Луценко показала комплекс упражнений для мышц живота и назвала единственное условие их эффективности
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
  Моника Лю, alyona alyona и Jerry Heil презентовали совместный трек Dai Boh. Видео
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"До тебе я летітиму завжди!" Жена командира полка "Азов" Прокопенко снялась в вышиванке для проекта "Важлива". Фото
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
"Не надорвите животы от смеха". Гордон показал, как россиянки поют песню о Путине. Видео
  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео
  "Я рад вернуться домой". Дан Балан презентовал песню на румынском языке, которую ранее исполнял на русском. Видео
"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине
"Победа будет за нами, славная и могучая Украина!" Наталья Кличко снялась в венке и посвятила пост Украине
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
"Мы показывали карту тревог и говорили, что это происходит прямо сейчас". Балет Freedoom провел в Шотландии акцию в поддержку Украины
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
Галкин снял селфи на концерте в Лондоне и показал, сколько цветов ему подарили. Видео
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
40-летняя Мейхер снялась с высоко поднятой ногой. Фото
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
Джеджула показал, как отросли его волосы за полгода без стрижки. Видео
"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме
"Первый раз в жизни я этим занимаюсь!" Приходько показала, как подготовилась к зиме
48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото
48-летняя Крус снялась в облегающем латексном боди и в образе торреодора. Фото
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
В День Независимости в Украине было зарегистрировано почти 400 браков
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
"Ой, что будет". Тина Кароль опубликовала в сети изображение аиста
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
  Объятия на кладбище и прогулка с собакой. 25-летняя дочь Мадонны выпустила свой первый клип. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Умничка. Дай бог хороших родов", "Беременна? Счастья вам". В сети обсуждают образ 47-летней Могилевской в наряде свободного кроя (285414)
2
"Гадость", "Ниже дна". Гордон показал, как российская глубинка "отметила" День Независимости Украины (84328)
3
"Самая красивая". 53-летняя Лопес обнародовала фото со своей свадьбы (66382)
4
"Наши слезы еще не высохли. Но мы хотим и будем улыбаться". Зеленские опубликовали новое совместное фото ко Дню Независимости (30957)
5
"Меня перехватили по дороге, я остановилась". Тина Кароль неожиданно засветилась в Волынской области. Видео (29766)
6
49-летняя Клум и 50-летняя Вергара надели глубокие декольте и показали формы перед камерой (27506)
7
"Ношу и возле сердца, и в сердце". Каменских снялась в просторной футболке с украинским флагом (25617)
8
"Сексуальная, как всегда". 64-летняя Стоун снялась в купальнике в окружении подруг (21653)
 
 
 
 