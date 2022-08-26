"Независимо от того, какая сумма будет предложена". Создатель Bayraktar исключил поставки беспилотников в Россию, заявив о поддержке Украины

Отвечая на вопрос, согласится ли компания сотрудничать с РФ, если Москва предложит "большую сумму", Халук Байрактар подчеркнул, что "деньги не являются приоритетом", в то время как дружба и сотрудничество с Украиной длятся уже много лет.

Как заявил гендиректор Baykar Makina, сколько бы денег Россия ни предлагала, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать Москве беспилотники. Он добавил, что в этот период "вся наша поддержка полностью на стороне Украины".

Халук отметил, что гордится тем, что разработанные ими технологии поддерживают Украину, которая подверглась агрессивной и необоснованной атаке, в борьбе за независимость.

Он добавил, что Украина борется за свободный мир. Технический директор Baykar Makina Сельчук Байрактар, в свою очередь, назвал российское вторжение в Украину "несправедливой и незаконной войной", а украинский народ благородным.

"Русская служба BBC News" подчеркивает, что братья Байрактар открыто поддерживают Украину и уже несколько раз бесплатно передавали дроны украинским военным, а собранные волонтёрами деньги направляли на нужды украинских беженцев.

Президент Турции Реджеп Тайип рдоган и президент России Владимир Путин лично встречались 19 июля в Тегеране (Иран). 26 июля Эрдоган заявил, что Путин на этой встрече выразил желание наладить сотрудничество c Baykar Makina и открыть на территории РФ завод по производству беспилотников.

После этого спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на встрече в Сочи 5 августа Путин и Эрдоган могут обсудить "военно-техническое сотрудничество". Деталей он не привел.

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир 29 июля сказал, что предложение Путина о сотрудничестве с компанией Baykar Makina в настоящее время "не в повестке дня".

О том, что турецкая сторона намерена разместить производство в Украине, 28 июня сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. Рамочное соглашение, предусматривающее строительство завода и создание центра, где украинских операторов будут учить управлять дронами Bayraktar разных категорий, правительства подписали в начале февраля.

Для строительства производства беспилотных летательных аппаратов в Украине турецкая компания Baykar уже приобрела участок земли, рассказал 8 августа посол Украины в Турции Василий Боднар.