Притула показал "народные Bayraktar" в вышиванках, которые турецкая компания бесплатно передаст Украине

"Наши турецкие друзья сделали нам приятный подарок ко Дню Независимости и "зашили" Bayraktar в вышиванку! Сдержали слово и идентифицировали эти борты как "Народный Bayraktar"! Люди, это вы сделали! Это вы купили! Это благодаря вам у нас есть три Bayraktar, и спутник, и доступ к базе данных всего созвездия! Это вы приближаете нашу победу!" – написал он.

Притула призвал украинцев и дальше помогать армии.

Волонтер также обнародовал фотографии беспилотников, которые передадут Украине.

Контекст:

Проект "Народный Bayraktar" стартовал 22 июня. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.

18 августа Притула сообщил, что на собранные на беспилотники деньги его фонд купил спутник и доступ на год к данным всего созвездия спутников ICEYE.

Министр обороны Украины Алесей Резников отметил, что спутник "будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько физически будет существовать и выполнять свои функции".