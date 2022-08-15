Мощности производителя Bayraktar забронированы на три года вперед

По словам Байрактара, все больше стран заинтересованы, в частности, в системе Bayraktar TB2 Фото: EPA

"Сейчас, поскольку Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı производятся серийно, у нас есть спрос на оба. Поэтому наша компания имеет большое количество заказов. Производство нашей компании сейчас забронировано примерно на три года вперед", – сказал он.

По словам Байрактара, все больше стран заинтересованы, в частности, в системе Bayraktar TB2, где соотношение производительности к стоимости выше.

"Это система, где вы не платите столько, сколько нужно заплатить за истребитель. Вместо этого вы можете получить целую систему; вы можете создать флот, посредством которого вы сможете контролировать границы вашей страны. Вы можете иметь 24/7 слежение за ситуацией в вашей стране по гораздо более низкой цене, чем вы бы заплатили за истребитель. И даже если у вас есть истребители, эти БПЛА помогают им быть более эффективными", – рассказал он.

Так что в этом смысле это привлекательный продукт, а также он надежен, он может летать в условиях помех, может летать при любых погодных условиях, он имеет высококачественную сетевую систему на земле, он очень гибок. Он хорошо слажен с антеннами и сетевой структурой на земле, поэтому стал привлекательным продуктом среди БПЛА.

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