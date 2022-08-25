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"За нашу и вашу свободу!" Виталий и Владимир Кличко отблагодарили поляков за Bayraktar

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Марка "Братья" это первая тройная марка Польши
Марка "Братья" – это первая тройная марка Польши
Скриншот: Суспільне Онлайн / YouTube

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир расписались на марках, выпущенных в Польше в их честь, и передали их инициатору по сбору средств на Bayraktar среди поляков журналисту Славомиру Сераковскому со словами благодарности полякам, которые помогают Украине. Об этом сообщили во время телемарафона, который транслирует в том числе Суспільне.

"Большое спасибо братьям-полякам за Bayraktar! За нашу и вашу свободу!" – написано на оборотной стороне уникальной марки почерком Виталия Кличко.

Сераковский отметил, что Кличко – герои для него и для всех поляков и что польский народ считает своим долгом помогать Украине.

"Я тронут, потому что это герои моей молодости. Поэтому более приятного и лучшего подарка я не мог получить. Скажу так: Bayraktar – это было для нас дело, во-первых, чтобы показать, что должно быть оружие, чтобы Украина выиграла войну. Во-вторых, чтобы показать, что мы не должны забывать: вы боретесь за нас, потому что сражаетесь с Россией. И, нравится нам это или нет, – у нас в Польше есть такая пословица: это наша обязанность, чтобы стать вместе с украинцами. И те 220 тыс. поляков и 1000 белорусов показали, что отпуска, инфляция – это все неважно", – сказал Сераковский.

Он также отметил, что братья Кличко раньше тренировались в Польше, чем поляки гордятся.

"Для них польские боксеры и польские тренеры – это были люди, которые формировали их. Я этому тоже рад. И думаю, что поляки всегда гордились тем, что Виталий Кличко стал мэром Киева и что сегодня он играет такую важную роль. Он также боец, что очень подходит к тому, что сегодня происходит. А для нас он герой", – подчеркнул Славомир Сераковский.

https://www.facebook.com/kyivinmind/videos/433585005406046/

Марка "Братья" – это первая тройная марка Польши. Каждая ее часть является отдельной официальной маркой, но только серия из трех создает логическое целое. Все средства от продажи марок были направлены на помощь Украине. Кроме гуманитарной помощи, которая отправляется в Украину, поляки собрали вместе более 20 млн злотых (105 млн грн) на закупку боевого беспилотника Bayraktar для Украины.

Теги: Владимир Кличко, Виталий Кличко, Польша, помощь, беспилотники, Bayraktar
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