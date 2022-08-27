ВСУ 26 августа сбили российский вертолет и три беспилотника – командование Воздушных сил

"За сутки 26 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня", – говорится в сообщении.

Также на разных направлениях работала авиация ВС ВСУ.

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена.

По данным Генштаба ВСУ на 27 августа, потери российских оккупантов достигли около 46,5 тыс. военных, а также 1939 танков, 234 самолета, 202 вертолета и 836 беспилотников оперативно-тактического уровня.