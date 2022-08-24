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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Черниговской областью сбит БПЛА оккупантов – ОК "Север"

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ПВО сработала около 15.30 24 августа
ПВО сработала около 15.30 24 августа
Фото: ЕРА

В Черниговской области 24 августа днем работала система противовоздушной обороны, об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Север".

По данным ОК, около 15.30 силы обороны применили средства ПВО. В результате сбит российский беспилотный летательный аппарат, говорится в сообщении.

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О результативной атаке на БПЛА 24 августа сообщил также глава Винницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Детали позже", – написал руководитель ОВА.

Над Черкасской областью 24 августа Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету, об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Контекст:

Российские оккупанты атаковали Чернигов в начале открытого вторжения 24 февраля. Город массировано обстреливали из артиллерии, сбрасывали на него авиабомбы.

В областном центре, по данным местных властей, повреждено более 2 тыс. частных и более 800 многоэтажных домов. Город оккупантам захватить не удалось. 

Черниговская область была освобождена от российских войск в начале апреля.

Агентство ЕРА 22 августа опубликовало фоторепортаж из Чернигова.

Теги: ПВО, Черниговская область, беспилотники, война России против Украины
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