Над Черниговской областью сбит БПЛА оккупантов – ОК "Север"

По данным ОК, около 15.30 силы обороны применили средства ПВО. В результате сбит российский беспилотный летательный аппарат, говорится в сообщении.

О результативной атаке на БПЛА 24 августа сообщил также глава Винницкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Борзов.

"В Винницкой области работает ПВО! Воздушный объект уничтожен. Детали позже", – написал руководитель ОВА.

Над Черкасской областью 24 августа Вооруженные силы Украины сбили российскую ракету, об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Игорь Табурец.

Контекст:

Российские оккупанты атаковали Чернигов в начале открытого вторжения 24 февраля. Город массировано обстреливали из артиллерии, сбрасывали на него авиабомбы.

В областном центре, по данным местных властей, повреждено более 2 тыс. частных и более 800 многоэтажных домов. Город оккупантам захватить не удалось.

Черниговская область была освобождена от российских войск в начале апреля.

Агентство ЕРА 22 августа опубликовало фоторепортаж из Чернигова.