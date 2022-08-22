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Как выглядит Чернигов через шесть месяцев после начала полномасштабного вторжения России. Фоторепортаж

Сегодня 21.59
В Чернигове, который российские оккупанты атаковали в начале открытого вторжения 24 февраля и повредили город авиабомбами и артиллерией, люди живут рядом с поврежденными зданиями. Репортаж из Чернигова сделало 22 августа фотоагентство ЕРА. Город оккупантам захватить не удалось. Черниговская область была освобождена от российских войск в начале апреля.
Теги: Чернигов, война, вторжение, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
 

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