ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 4 сентября выпустили более 10 ракет по Украине, две сбила ПВО – Воздушные силы ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Две ракеты сбила украинская ПВО в Николаевской и Днепропетровской областях
Две ракеты сбила украинская ПВО – в Николаевской и Днепропетровской областях
Фото: EPA

Российские оккупанты ночью и утром 4 сентября обстреливали Украину ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. Об этом сообщил пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

Среди них – управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К", отметили в ВС ВСУ. 

"Всего было выпущено более 10 ракет, две из которых – Х-59 и, предположительно, "Искандер-К" – были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!" – говорится в сообщении.

Военные добавили, что противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности гражданские объекты в областных центрах. Такими ракетами, по данным местных властей, были сегодня обстреляны Харьков и Николаев.

По информации оперативного командования "Юг", оккупанты на рассвете атаковали "Калибрами" Вознесенск и Очаков Николаевской области. В обоих городах ракеты попали в зернохранилища, вызвав масштабные пожары. Ранен охранник, повреждены дома поблизости.

В командовании уточнили, что сегодня около 6.00 в небе над Николаевской областью удалось уничтожить крылатую ракету класса "воздух – поверхность" Х-59, выпущенную российским истребителем Су-35. Еще одну российскую ракету сегодня ПВО сбила в районе Кривого Рога Днепропетровской области.

Контекст:

За предыдущие сутки, 3 сентября, враг нанес более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам Украины, сообщили в Генштабе ВСУ.

Президент Владимир Зеленский заявил 22 августа, что общее количество ракет, которые Россия применила против Украины с начала вторжения, приближается к 3,5 тыс.

Теги: Днепропетровская область, ПВО, Николаевская область, авиаудар, война России против Украины, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины, Очаков, Вознесенск, зерно, Су-35
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323563)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (234013)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165540)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (149983)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130771)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107422)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83323)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (73650)
 
 
 
 