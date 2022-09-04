Россияне 4 сентября выпустили более 10 ракет по Украине, две сбила ПВО – Воздушные силы ВСУ

Две ракеты сбила украинская ПВО – в Николаевской и Днепропетровской областях Фото: EPA

Среди них – управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К", отметили в ВС ВСУ.

"Всего было выпущено более 10 ракет, две из которых – Х-59 и, предположительно, "Искандер-К" – были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!" – говорится в сообщении.

Военные добавили, что противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности гражданские объекты в областных центрах. Такими ракетами, по данным местных властей, были сегодня обстреляны Харьков и Николаев.

По информации оперативного командования "Юг", оккупанты на рассвете атаковали "Калибрами" Вознесенск и Очаков Николаевской области. В обоих городах ракеты попали в зернохранилища, вызвав масштабные пожары. Ранен охранник, повреждены дома поблизости.

В командовании уточнили, что сегодня около 6.00 в небе над Николаевской областью удалось уничтожить крылатую ракету класса "воздух – поверхность" Х-59, выпущенную российским истребителем Су-35. Еще одну российскую ракету сегодня ПВО сбила в районе Кривого Рога Днепропетровской области.