Россия выпустила по территории Украины уже более 500 ракет С-300, у нее на вооружении их тысячи – Генштаб ВСУ

Об этом пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил сообщила 4 сентября.

В сводке говорится, что за последние сутки оккупанты нанесли более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в Украине. Пострадали населенные пункты Перемога, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье.

Угроза систематических массированных ракетных и авиационных ударов оккупантов по всей территории Украины остается, сообщили в Генштабе.

"За неимением высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не достигла цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них не пригодны к применению", – добавили в Генштабе.

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