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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия выпустила по территории Украины уже более 500 ракет С-300, у нее на вооружении их тысячи – Генштаб ВСУ

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Россия применяет зенитные ракеты для поражения наземных объектов в Украине
Россия применяет зенитные ракеты для поражения наземных объектов в Украине
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook

За время полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска выпустили по территории Украины уже более 500 ракет из зенитных ракетных комплексов С-300.

Об этом пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил сообщила 4 сентября. 

В сводке говорится, что за последние сутки оккупанты нанесли более 10 ракетных и более 24 авиационных ударов по военным и гражданским объектам в Украине. Пострадали населенные пункты Перемога, Гусаровка, Новомихайловка, Белогорье. 

Угроза  систематических массированных ракетных и авиационных ударов оккупантов по всей территории Украины остается, сообщили в Генштабе. 

"За неимением высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300. По территории Украины выпущено более 500 таких ракет, часть которых не достигла цели. На вооружении оккупантов находится несколько тысяч подобных ракет, но большинство из них не пригодны к применению", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ZV6oVrxMm1jJxF5oZx9FZ4SonvBz6uT6JCfqWk5bxW8zWxs8A9HF6s5gFEKTGp3Wl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О применении Россией ракет С-300, предназначенных преимущественно для поражения воздушных целей, Воздушные силы ВСУ сообщали в июле. "Этот комплекс может работать как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Правда, поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле. Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами поражающих элементов", – рассказывали в командовании ВС ВСУ и предполагали, что РФ начала использовать эти ракеты, экономя современное оборудование. 

Британская разведка отмечает, что такое применение С-300 ведет к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.

Регулярно обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская и Николаевская области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, С-300
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