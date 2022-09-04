Оккупанты ночью нанесли по Харькову ракетный удар, вспыхнул масштабный пожар площадью 2200 м². Фото

"Два прилета. Предварительно – Киевский район, частный сектор", – написал он.
Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате ракетного удара произошел масштабный пожар в здании ресторана. "Предварительно – без пострадавших", – написал он.
Подробности сообщили в управлении ГСЧС в Харьковской области. Одна из вражеских ракет попала в ресторанный комплекс в Киевском районе города.
"Все его постройки были из древесины, поэтому сразу после взрыва возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса. Горели два основных здания и летний павильон на общей площади 2200 м²", – говорится в сообщении.
В ликвидации пожара были задействованы восемь пожарных автоцистерн, пожарно-спасательный автомобиль первой помощи и около 50 человек личного состава ГСЧС. Основная задача спасателей заключалась в том, чтобы не дать огню перекинуться на соседние застройки и лесной массив.
В 2.47 пожар удалось локализовать, тушат огонь до сих пор.
По информации Харьковской областной прокуратуры, удар был нанесен около 00.10 ракетой С-300. Ее выпустили с территории Белгородской области РФ. В результате прилета и пожара ресторанный комплекс полностью разрушен.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.