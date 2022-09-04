Оккупанты ночью нанесли по Харькову ракетный удар, вспыхнул масштабный пожар площадью 2200 м². Фото

Пожар тушили около 50 спасателей, они не дали огню перекинуться на соседние постройки и лес Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Два прилета. Предварительно – Киевский район, частный сектор", – написал он.

Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате ракетного удара произошел масштабный пожар в здании ресторана. "Предварительно – без пострадавших", – написал он.

Подробности сообщили в управлении ГСЧС в Харьковской области. Одна из вражеских ракет попала в ресторанный комплекс в Киевском районе города.

"Все его постройки были из древесины, поэтому сразу после взрыва возник пожар, охвативший почти всю территорию комплекса. Горели два основных здания и летний павильон на общей площади 2200 м²", – говорится в сообщении.

В ликвидации пожара были задействованы восемь пожарных автоцистерн, пожарно-спасательный автомобиль первой помощи и около 50 человек личного состава ГСЧС. Основная задача спасателей заключалась в том, чтобы не дать огню перекинуться на соседние застройки и лесной массив.

В 2.47 пожар удалось локализовать, тушат огонь до сих пор.

По информации Харьковской областной прокуратуры, удар был нанесен около 00.10 ракетой С-300. Ее выпустили с территории Белгородской области РФ. В результате прилета и пожара ресторанный комплекс полностью разрушен.

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