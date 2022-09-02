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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты идентифицировали оккупанта, который пытал пленных и стрелял по мирным домам в Харьковской области

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Российский военный на фоне разрушенного дома
Российский военный на фоне разрушенного дома
Фото: ЕРА

Журналисты телепрограммы "Схемы" на "Радіо Свобода" идентифицировали военнослужащего Российской Федерации, который хвастался пытками украинских военнопленных и обстрелами домов мирных жителей в Харьковской области. Об этом 1 сентября сообщило "Радіо Свобода".

Журналисты "Схем" верифицировали содержание аудиоперехвата Службы Безопасности Украины и выяснили, что военные преступления в селе Пески-Радьковские Харьковской области совершал 21-летний танкист 15-й так называемой "миротворческой" бригады ВС России, уроженец Самарской области Станислав Шматов. 15-я бригада, как указано на сайте воинской части, выполняла так называемые миротворческие задачи в зонах вооруженных конфликтов Северной Осетии, Приднестровья и Абхазии.

Проанализировав данные трафика мобильного телефона Шматова журналисты пришли к выводу, что в Песках-Радьковских тот находился во второй половине апреля - как раз после начала оккупации села войсками РФ. Находясь на Харьковщине, Шматов совершал военные преступления, о которых потом рассказал отцу в перехваченном СБУ разговоре.

"Сегодня мы ни***во так проявили себя. Мы, считай, деревню с трёх сторон окружили. Просто дома н***й выносили, стреляли по всему: по домам, по машинам, всё. Все дома, н***р, танками разъе***или и БТР-ами. Двое пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД-шку. Ухо одному отрезали", - рассказал отцу Шматов.

Он также поделился, что российские войска обстреливали украинскую деревню из "Градов", минометов, БУК-ов, а также признался, что вместе с сослуживцами запугивал местных и отбирал у них продукты.

Журналистам "Схем" удалось непосредственно поговорить со Шматовым.

Военный сообщил, что 2 мая получил ранение в Украине, поэтому сейчас находится в России. При этом он пытался отрицать личную причастность к преступлениям, в которых признавался раньше родственникам.

"Я там, как бы, был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех", – отметил Шматов.

Впоследствии он признался, что получал приказы стрелять в дома местных жителей.

Узнав, что говорит с журналистом, танкист Шматов начал угрожать.

"Это тебя е***ь вообще не должно чей там голос на записи. Я приеду и тебя башку прострелю, если ты еще раз позвонишь кому-то из моей бригады или моих пацанов", - сказал солдат.

"Схемы" также позвонили и другому фигуранту аудиоперехватов – отцу этого военного. Он на вопросы журналистов не ответил.

ВИДЕО
Видео: Радіо Свобода / YouTube
Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, военные, оккупация, пленные, преступление, журналисты, Радио Свобода, Схемы, войска
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