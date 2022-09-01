Жданов: Войти в Харьков россияне на сегодняшний день не могут. Оборона там у нас хорошая

"Нет, на сегодняшний день войти в город они не могут. В самом худшем варианте, даже если просядет наша линия обороны – и они дойдут до кольцевой, как это было в феврале – марте, то дальше они не двинутся. Ну и там, в принципе, оборона у нас довольно хорошая под Харьковом", – сказал эксперт, отвечая на вопрос, смогут ли российские войска войти в Харьков.
По информации Жданова, оккупанты забрали из-под Харькова последний резерв, поэтому, по его оценке, "у них даже не хватит сил" продавить украинскую оборону.
"Забрали 144-ю танковую дивизию Западного военного округа из 20-й армии, которая нас настораживала по ситуации. Они ее направили южнее – она ушла оттуда. Там сейчас бьются только те батальонно-тактические группы, которые были ранее", – пояснил эксперт.
Вооруженные силы Украины не могут отбросить врага от Харькова на границу с Россией по той же причине, заметил Жданов: нет сил и резервов.
"У нас нет резерва... Войска, которые на переднем крае, – они измотаны, они требуют ротации, они требуют такого же пополнения потерь, восстановления боеспособности", – говорит он.
Эксперт подчеркнул, что для ведения наступательных или контрнаступательных действий даже на одном участке надо вводить в бой свежие силы, а не поднимать в атаку те, которые сидят там в обороне.
"Это заранее проигрыш. Вот когда будут эти резервы – вот тогда мы будем с вами говорить о том, что мы можем пойти и где-то что-то отбить. Это наш бич на сегодняшний день", – считает Жданов.
Жданов: После начала массированных поставок вооружения ВСУ нужно будет до полугода, чтобы выйти на границы 1991 года. Полная версия интервью
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками было оккупировано около 31% территории области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.