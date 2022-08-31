В Украине ликвидировали лейтенанта российских спецназовцев центра "Витязь"

"Лейтенант Александр Потапов 604-го центра спецназначения "Витязь" совершил "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – написал он.
В свою очередь, Росгвардия РФ в Telegram сообщила, что российский военный погиб во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюм.
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили около 47,9 тыс. российских оккупантов. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 захватчиков. Наибольшие потери российские оккупанты понесли на донецком и кураховском направлениях.