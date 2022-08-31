В Украине ликвидировали лейтенанта российских спецназовцев центра "Витязь"

Российский военный был убит в Харьковской области Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

"Лейтенант Александр Потапов 604-го центра спецназначения "Витязь" совершил "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – написал он.

В свою очередь, Росгвардия РФ в Telegram сообщила, что российский военный погиб во время ракетно-артиллерийского обстрела города Изюм.