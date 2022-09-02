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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук: Россияне делают живой щит из детей и учителей в школах на оккупированных территориях

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Офлайн-обучение в Украине законно только на подконтрольной Украине территории
Офлайн-обучение в Украине законно только на подконтрольной Украине территории
Фото: ЕРА

На временно оккупированных территориях Украины в школы, контролируемые россиянами, пошло 100–120 тыс. детей. Об этом 1 сентября в эфире национального телемарафона, который "1+1" транслирует в YouTube, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, точной цифры у министерства нет, но есть множественные свидетельства того, что оккупанты насильно заставили родителей отдавать детей в школы с русским языком преподавания и российской программой обучения в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Верещук отметила, что главное беспокойство вызывают не попытки организовать учебу в русле "русского мира". РФ настаивает на очном обучении, чтобы организовать "живой щит" из людей в школах, считает она.

"Это не программа министерства образования, это программа министерства обороны. Таким образом оккупанты создают живой щит на временно захваченных территориях. Прикрываясь телами наших детей, наших женщин, тех, кто будет вынужден туда приходить и там преподавать. Вы же видите, они говорят: только офлайн, только за партами, никакой дистанционки", – сказала вице-премьер.

Она акцентировала внимание на том, что офлайн-обучение в Украине законно только на подконтрольной территории. Учителя должны переехать, "работать тут, переждать зиму и дождаться деоккупации".

"Если они придут в школу и начнут обучение офлайн по российским программам, то не смогут получать больше зарплату в Украине и в отношении них будет открыто уголовное производство", – добавила Верещук.

Контекст:

Россия оккупировала Крым, часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году. После нападения РФ на Украину 24 февраля 2022 года российские оккупационные войска захватили часть территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областей.

Министр образования Сергея Шкарлет в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что около 200 тыс. школьников находятся на временно оккупированных российским агрессором территориях.

Теги: Донецкая область, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, Ирина Верещук, война России против Украины, школы, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, деоккупация
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