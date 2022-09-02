Верещук: Россияне делают живой щит из детей и учителей в школах на оккупированных территориях

По ее словам, точной цифры у министерства нет, но есть множественные свидетельства того, что оккупанты насильно заставили родителей отдавать детей в школы с русским языком преподавания и российской программой обучения в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Верещук отметила, что главное беспокойство вызывают не попытки организовать учебу в русле "русского мира". РФ настаивает на очном обучении, чтобы организовать "живой щит" из людей в школах, считает она.

"Это не программа министерства образования, это программа министерства обороны. Таким образом оккупанты создают живой щит на временно захваченных территориях. Прикрываясь телами наших детей, наших женщин, тех, кто будет вынужден туда приходить и там преподавать. Вы же видите, они говорят: только офлайн, только за партами, никакой дистанционки", – сказала вице-премьер.

Она акцентировала внимание на том, что офлайн-обучение в Украине законно только на подконтрольной территории. Учителя должны переехать, "работать тут, переждать зиму и дождаться деоккупации".

"Если они придут в школу и начнут обучение офлайн по российским программам, то не смогут получать больше зарплату в Украине и в отношении них будет открыто уголовное производство", – добавила Верещук.