Оккупанты отправили сотню своих учителей для русификации Луганской области – Силы спецопераций

Кремль отправил 106 педагогов, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах Луганской области Фото: depositphotos.com

"Большинство населения выехало из региона из-за военной агрессии России, а оставшиеся не желают отдавать своих детей к пропагандистам. Не секрет, что целью русских школ является русификация украинских детей, ведь документы этих школ никто не признает", – говорится в сообщении.

В ССО отмечают, что Кремль отправил в Луганскую область новую партию российских учителей. Речь идет о 106 педагогах, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах Луганской области.