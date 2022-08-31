Оккупанты отправили сотню своих учителей для русификации Луганской области – Силы спецопераций

"Большинство населения выехало из региона из-за военной агрессии России, а оставшиеся не желают отдавать своих детей к пропагандистам. Не секрет, что целью русских школ является русификация украинских детей, ведь документы этих школ никто не признает", – говорится в сообщении.
В ССО отмечают, что Кремль отправил в Луганскую область новую партию российских учителей. Речь идет о 106 педагогах, которые будут работать в захваченных после 24 февраля регионах Луганской области.
В Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в Луганской области, говорил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 17 июля. 13 августа он сообщил, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона.