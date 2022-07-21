250 учителей из РФ захотели переехать в оккупированные города Украины, треть из них из Дагестана – СМИ

Большинство из тех, кто согласился, сейчас живут в деревнях, поселках и небольших городах РФ, треть из них – из Дагестана, говорится в статье.

Опрошенным "Медиазоной" учителям обещали оплатить проезд, дать жилье и обеспечить "безопасность на месте". "Командировки" должны начаться с 1 сентября.

Учителя утверждают, что еще не знают сумму зарплаты. По словам члена общественной организации "Альянс учителей" Даниила Кена, речь о выплатах от 7 тыс. до 8,6 тыс. руб. (3,7–4,5 тыс. грн) в день.

Washington Post, описывая разговор с одним из собирающихся в Украину преподавателем Георгием Григорьевым, пишет, что учителей привлекают именно условия "командировки".

"Обещают хорошие зарплаты и жилье. Я подумал: почему бы и нет? Я разведен, мои дети выросли, так что я мог бы там и поработать, особенно за такие хорошие деньги. Мне нечего терять", – сказал он.