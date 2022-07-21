250 учителей из РФ захотели переехать в оккупированные города Украины, треть из них из Дагестана – СМИ

Большинство из тех, кто согласился, сейчас живут в деревнях, поселках и небольших городах РФ, треть из них – из Дагестана, говорится в статье.
Опрошенным "Медиазоной" учителям обещали оплатить проезд, дать жилье и обеспечить "безопасность на месте". "Командировки" должны начаться с 1 сентября.
Учителя утверждают, что еще не знают сумму зарплаты. По словам члена общественной организации "Альянс учителей" Даниила Кена, речь о выплатах от 7 тыс. до 8,6 тыс. руб. (3,7–4,5 тыс. грн) в день.
Washington Post, описывая разговор с одним из собирающихся в Украину преподавателем Георгием Григорьевым, пишет, что учителей привлекают именно условия "командировки".
"Обещают хорошие зарплаты и жилье. Я подумал: почему бы и нет? Я разведен, мои дети выросли, так что я мог бы там и поработать, особенно за такие хорошие деньги. Мне нечего терять", – сказал он.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в начале июля сообщало, что российские захватчики на оккупированных территориях Запорожской области заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой. "Принуждают отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ", – информировала разведка.
В Мариуполе, по информации советника мэра Петра Андрющенко, оккупанты отправляют учителей в Москву (РФ) проходить переаттестацию, а выпускников школ принуждают к поступлению в российские вузы. "Без аттестации на знание вымышленной истории России и пропаганды на русском к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины – постоянная цель россиян в действии", – написал он 2 июля в Telegram.