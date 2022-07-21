ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

250 учителей из РФ захотели переехать в оккупированные города Украины, треть из них из Дагестана – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Согласившимся переехать обещают "безопасность на месте"
Согласившимся переехать обещают "безопасность на месте"
Фото: ЕРА

Учителя из 31 региона России захотели преподавать в школах на оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает издание "Медиазона".

Большинство из тех, кто согласился, сейчас живут в деревнях, поселках и небольших городах РФ, треть из них – из Дагестана, говорится в статье.

Опрошенным "Медиазоной" учителям обещали оплатить проезд, дать жилье и обеспечить "безопасность на месте". "Командировки" должны начаться с 1 сентября.

Учителя утверждают, что еще не знают сумму зарплаты. По словам  члена общественной организации "Альянс учителей" Даниила Кена, речь о выплатах от 7 тыс. до 8,6 тыс. руб. (3,7–4,5 тыс. грн) в день. 

Washington Post, описывая разговор с одним из собирающихся в Украину преподавателем Георгием Григорьевым, пишет, что учителей привлекают именно условия "командировки".

"Обещают хорошие зарплаты и жилье. Я подумал: почему бы и нет? Я разведен, мои дети выросли, так что я мог бы там и поработать, особенно за такие хорошие деньги. Мне нечего терять", – сказал он.

Контекст:

Главное управление разведки Министерства обороны Украины в начале июля сообщало, что российские захватчики на оккупированных территориях Запорожской области заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой.  "Принуждают отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из РФ", – информировала разведка.

В Мариуполе, по информации советника мэра Петра Андрющенко, оккупанты отправляют учителей в Москву (РФ) проходить переаттестацию, а выпускников школ принуждают к поступлению в российские вузы. "Без аттестации на знание вымышленной истории России и пропаганды на русском к работе с сентября допускать не будут. Искоренение Украины – постоянная цель россиян в действии", – написал он 2 июля в Telegram.

Теги: Россия, оккупация, Херсонская область, Запорожская область, война России против Украины, школы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"
Галкин ответил на требование "вернуть Аллочку в Россию"
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео
  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео
  Monatik после возвращения в Украину выступил с концертом в киевском метро. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
Спирс вживую спела свой дебютный хит Baby One More Time. Видео
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
  "Всадники уже в пути. А покакать бы сейчас". Актер студии "Квартал 95" спародировал Медведева
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
27-летняя Grosu сообщила о госпитализации
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
"Шок-контент", "Так вот из какого места появляются орки". Гордон показал "беременного россиянина". В сети комментируют
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Бекхэм, хихикая, украдкой снял тренировку жены. Она отреагировала. Видео
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (143196)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (83263)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (78717)
4
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (58121)
5
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (44588)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (38703)
7
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (35566)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (30310)
 
 
 
 