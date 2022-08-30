"Террор приобретает новые формы". В Энергодаре оккупанты похитили сразу нескольких учителей – мэр

"Террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. В канун нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования", – написал он.
По его словам 29 августа оккупанты забрали нескольких учителей из собственных домов и увезли в неизвестном направлении.
"Прошу всех педагогов быть осмотрительными. По возможности выезжайте на подконтрольные Украине территории", – написал мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Энергодар и Запорожская АЭС оказались под оккупацией еще в начале марта. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%.
На захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. В частности, в Херсоне появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.
В Запорожской области, по информации ОВА на 9 августа, российские оккупанты похитили 461 человека, из них 198 оставались в заложниках.