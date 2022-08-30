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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Террор приобретает новые формы". В Энергодаре оккупанты похитили сразу нескольких учителей – мэр

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Оккупанты увезли педагогов в неизвестном направлении
Оккупанты увезли педагогов в неизвестном направлении
Фото: EPA

В оккупированном Энергодаре Запорожской области россияне 29 августа похитили нескольких педагогов. Об этом заявил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

"Террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. В канун нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования", – написал он.

По его словам 29 августа оккупанты забрали нескольких учителей из собственных домов и увезли в неизвестном направлении.

"Прошу всех педагогов быть осмотрительными. По возможности выезжайте на подконтрольные Украине территории", – написал мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области. Энергодар и Запорожская АЭС оказались под оккупацией еще в начале марта. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%

На захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов. В частности, в Херсоне появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.

В Запорожской области, по информации ОВА на 9 августа, российские оккупанты похитили 461 человека, из них 198 оставались в заложниках.

Теги: захват, оккупация, похищение, заложники, Запорожская область, преподаватели, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, российские оккупанты
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