"Террор приобретает новые формы". В Энергодаре оккупанты похитили сразу нескольких учителей – мэр

"Террор в Энергодаре не прекращается, а только приобретает новые формы. В канун нового учебного года оккупанты начали запугивать работников образования", – написал он.

По его словам 29 августа оккупанты забрали нескольких учителей из собственных домов и увезли в неизвестном направлении.

"Прошу всех педагогов быть осмотрительными. По возможности выезжайте на подконтрольные Украине территории", – написал мэр.

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