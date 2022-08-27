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Шкарлет: Сегодня 641 тыс. школьников находятся за пределами Украины. Около 200 тыс. – на временно оккупированных РФ территориях

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Шкарлет: Жесткая привязка к украинскому учебному заведению студентов не столь важна
Шкарлет: Жесткая привязка к украинскому учебному заведению студентов не столь важна
Фото: mon.gov.ua

Учителя на оккупированных РФ территориях Украины под страшным давлением продолжают работать с детьми по украинским стандартам. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"До полномасштабной агрессии, до 24 февраля, в Украине школьников с 1-го по 11-й класс было почти 4,2 млн. К сожалению, на сегодняшний день имеем 641 тыс. школьников с 1-го по 11-й класс, которые находятся за пределами территории Украины. Это те, что в странах Европы. Около 200 тыс. школьников находятся на временно оккупированных российским агрессором территориях. И это тоже определенная трагедия для нас. Итак, на сегодняшний день в образовательном процессе на территории Украины задействовано около 3,4 млн и 641 тыс. детей вне таможенной территории", – сообщил министр.

По его словам, важность образовательного фронта весьма высока, поэтому ведомство старается поддерживать контакт с педагогами, которые остались на оккупированной территории.

"Мы стараемся, работаем с учителями на временно оккупированных территориях, с теми, кто не согласился сотрудничать с оккупантами. На свой страх под страшным давлением все равно они работают с детьми, ни в коем случае не отходя от украинских стандартов. И сегодня образовательный фронт не менее важен, чем наши славные Вооруженные силы", – заявил Шкарлет.

Шкарлет: После начала воздушной тревоги ученики должны попасть в укрытие не дольше, чем через 10 минут. Читайте полный текст интервью

По его информации, студенты также перемещаются из-за российской агрессии, однако эти перемещения не столь заметны.

"Студентов было 1,2 млн. На сегодняшний день мы студентов не учитываем в формате уехал / не уехал, ведь для нас, учитывая и опыт COVID-19, учитывая, что почти с 2010 года в Украине активно внедрялись дистанционные технологии, дуальная технология, сотрудничество с университетами зарубежными, сегодня это для студентов не так важно. Потому что была очень большая мобильная миграция студентов и на программы "Эразмус", на программы Жана Моне, на межуниверситетские обмены, поэтому для нас наличие студента, именно его жесткая привязка к украинскому учебному заведению, не столь важно", – подчеркнул Шкарлет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 24 июля заявил, что за границей находятся почти 2 млн украинских детей.

Генеральный директорат Еврокомиссии по миграции и внутренним делам 24 июля сообщал, что около полумиллиона вынужденно переселенных детей из Украины были интегрированы в национальные школьные системы стран ЕС.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, образование, миграция, война, агрессия, Алеся Бацман, студенты, Европа, школьники, война России против Украины, интервью, сотрудничество, Сергей Шкарлет
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