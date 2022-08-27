Шкарлет: Сегодня 641 тыс. школьников находятся за пределами Украины. Около 200 тыс. – на временно оккупированных РФ территориях

"До полномасштабной агрессии, до 24 февраля, в Украине школьников с 1-го по 11-й класс было почти 4,2 млн. К сожалению, на сегодняшний день имеем 641 тыс. школьников с 1-го по 11-й класс, которые находятся за пределами территории Украины. Это те, что в странах Европы. Около 200 тыс. школьников находятся на временно оккупированных российским агрессором территориях. И это тоже определенная трагедия для нас. Итак, на сегодняшний день в образовательном процессе на территории Украины задействовано около 3,4 млн и 641 тыс. детей вне таможенной территории", – сообщил министр.

По его словам, важность образовательного фронта весьма высока, поэтому ведомство старается поддерживать контакт с педагогами, которые остались на оккупированной территории.

"Мы стараемся, работаем с учителями на временно оккупированных территориях, с теми, кто не согласился сотрудничать с оккупантами. На свой страх под страшным давлением все равно они работают с детьми, ни в коем случае не отходя от украинских стандартов. И сегодня образовательный фронт не менее важен, чем наши славные Вооруженные силы", – заявил Шкарлет.

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По его информации, студенты также перемещаются из-за российской агрессии, однако эти перемещения не столь заметны.

"Студентов было 1,2 млн. На сегодняшний день мы студентов не учитываем в формате уехал / не уехал, ведь для нас, учитывая и опыт COVID-19, учитывая, что почти с 2010 года в Украине активно внедрялись дистанционные технологии, дуальная технология, сотрудничество с университетами зарубежными, сегодня это для студентов не так важно. Потому что была очень большая мобильная миграция студентов и на программы "Эразмус", на программы Жана Моне, на межуниверситетские обмены, поэтому для нас наличие студента, именно его жесткая привязка к украинскому учебному заведению, не столь важно", – подчеркнул Шкарлет.

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